Národní park České Švýcarsko se více otevřel veřejnosti. Začala totiž platit klidová území, která nahrazují dřívější první zóny. Národní pak se tak více otevře veřejnosti, především ve své východní části.

Stejně jako v bývalých prvních zónách platí v klidových územích národního parku stejný návštěvnický režim. Lidé se zde mohou pohybovat pouze po vyhrazených cestách. „Klidová území byla v Národním parku České Švýcarsko vyhlášena v oblasti soutěsek Kamenice a dále podél hranice s Národním parkem Saské Švýcarsko v oblasti od Zadní Doubice po Hřensko, kde navazují na svou německou obdobu zvanou Kernzone, tedy jádrové území,“ přiblížil nově vyhlášená území mluvčí správy národního parku Tomáš Salov s tím, že se na těchto místech vyskytují biotopy citlivé na nadměrný pohyb návštěvníků.

Zatímco první zóny zabíraly přibližně pětinu rozlohy národního parku, klidová území jsou na 16 procentech. Z první zóny se do klidového území nepřeklopil například Růžovský vrch. Unikátní čedičový útvar, na kterém se vyskytuje řada ohrožených živočišných i rostlinných druhů, je totiž národní přírodní rezervací. V těch platí stejně přísný režim jako v klidových územích, proto mezi ně nebylo třeba Růžák zahrnout.

Tři oblasti se zpřístupní

Naopak volně se budou moci pohybovat lidé na dalších třech místech národního parku. Jedním z nich je Koliště u Vysoké Lípy, dalším je pak okolí Mlýnů mezi Meznou a Vysokou Lípou. Nově se budou moci turisté volně pohybovat také poblíž Bílého potoka u Brtníků.

„Byly to malé izolované ostrovy první zóny. Nová metodika uplatňovaná při vyhlašování klidových území požaduje, aby se jednalo o co nejkompaktnější území, což tato místa nesplňují,“ vysvětlil Salov, proč tato místa nebyla do klidových území zahrnuta. Další podmínkou je, že musí být součástí přírodní zóny, ve které je vysoká míra bezzásahovosti. Je tam tak možné například opravovat cesty, kácet nepůvodní dřeviny, nesmí se v nich ale lesnicky hospodařit za účelem zisku.

Vyhlášení klidových území přijal pozitivně starosta Krásné Lípy a předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jan Kolář. „Pro nás je dobře, že se otevře doposud nepřístupná část parku. Tím lépe, že se jedná o východní část, která není turisty tolik vyhledávaná. Díky tomu by mohly vzniknout i nové turistické trasy,“ řekl Kolář.

V následujících týdnech strážci postupně odstraní označení někdejších prvních zón a provedou vyznačení současných klidových území. Způsob označení v terénu bude obdobný jako u prvních zón – budou vyznačeny pomocí sloupků se zelenou tabulkou s bílým nápisem Klidové území národního parku. „V lesních porostech na hranici upozorní dva vodorovné červené pruhy na kmenech stromů,“ dodal Salov. Dříve s vyznačováním strážci začít nemohli, neboť vyhlášení nabylo účinnosti až 4. března. Pokud by se proti klidovým územím někdo úspěšně ohradil, hrozilo, že budou dělat zbytečnou práci. Do lesů totiž musí dopravit stovky cedulí a označit tisíce stromů.