Zcela nepřístupné budou pro návštěvníky oblasti zasažené požárem, tedy i oblíbená Pravčická brána nebo soutěsky na řece Kamenici. Uzavřená bude také silnice z Hřenska na Mezní Louku. V ostatních částech parku bude možné chodit pouze po značených turistických stezkách, tedy ve stejném režimu, který platí v nejpřísněji chráněné části národního parku. Zcela vyloučen pak bude vstup do národního parku od 21 do 6 hodin. Ministerstvo životního prostředí, které opatření vydalo, tak chce zabránit rozdělávání ohňů v lese.

Hotovo! Hasiči zvládli po třech týdnech uhasit požár v Českém Švýcarsku

Vydané opatření je platné do 31. srpna. "Přístupové cesty do oblastí s vyloučeným vstupem jsou v terénu zřetelně vyznačené a střežené pracovníky správy národního parku. V oblasti je také posílena hlídková činnost Policie ČR," uvedl mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Podle dřívějšího vyjádření ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové by mohla pomoci i armáda, s žádostí o pomoc půjde na jednání vlády příští týden.

Nedostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko

• Pravčická brána

• Soutěsky Kamenice (Edmundova a Divoká soutěska)

• Soorgrund

• Mlýnská cesta (cyklisté i pěší)

• Gabrielina stezka

• Hájenky - Mezní můstek - Mezná

• Malá Pravčická brána

• Větrovec

• Hluboký důl (cyklisté i pěší)



Dostupné turistické cíle a trasy v NP České Švýcarsko

• zeleně značená trasa Janov - Hřensko

• žlutě značená trasa Janov - Hájenky - Růžová

• Dolský mlýn a všechny značené trasy v jeho okolí

• Růžovský vrch a všechny zančené trasy v jeho okolí

• modře značená trasa Vysoký most - Zámeček u Vysoké Lípy - Vysoká Lípa

• Šaunštejn

• Česká silnice

• Zadní Jetřichovice

• Jankova cesta (zeleně značená k Panenské jedli)

• Panenská jedle

• Na Tokání - všechny značené turistické trasy

• Táborový důl

• všechny Jetřichovické vyhlídky (Mariina vyhlídka, Vilemínina stěna, Rudolfův kámen)

• červeně značená trasa Česká silnice - skalní kaple Kny - Pohovka

• skalní hrádek Falkenštejn

• modře značená trasa Na Tokání - Rynartice

• Úzké schody - U Eustacha - Doubice

• Zadní Doubice

• Kyjovské údolí

• Kyjovský hrádek

• Klenotnice

• Turistický most

• Brtnický hrádek (pouze ze směru Brtníky)