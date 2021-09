Odhadem spadlo 120 až 150 kubíků pískovce. Hrozí navíc další řícení pískovcových bloků. Správa národního parku proto tuto stezku uzavřela. Přestože se pískovcové skály rozpadají běžně, podobně velké množství spadlé hmoty příliš obvyklé není.

Na zřícenou skalní stěnu upozornili správu parku turisté, kteří jej přišli oznámit do informačního centra v Jetřichovicích. Stezka je zasypaná zhruba v polovině cesty mezi skalní kaplí Kny a Pohovkou. „Do pohybu se dala skalní stěna v délce zhruba 12 metrů, kameny a písek zasypaly turistickou cestu do výšky zhruba 1,5 metru. Ve svahu se nacházejí další velké skalní bloky, které by se mohly uvolnit a dopadnout na cestu,“ přiblížil pád skály mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Utržená skalní stěna narazila na terasu nad stezkou, kterou rozdrtila na jemný písek.

Správa parku sleduje v Českém Švýcarsku desítky skalních objektů a monitoruje jejich pohyb. Zřícená stěna ale mezi ně nepatří. Důvodů, proč se skála utrhla, může být hned několik. Jedním z nich může být pevnost pískovce v okolí Jetřichovic, který je měkčí než v ostatních částech národního parku. Dalším může být také to, že nedaleké Koliště je čedičovým sukem prorůstajícím skrz pískovcovou vrstvu, kterou s ohledem na měkkost horniny mohl narušit.

Podle předběžných odhadů mohlo spadnout okolo 120 až 150 metrů krychlových horniny o váze 240 až 300 tun. Kvůli tomu bylo nutné uzavřít několikakilometrový úsek turistické stezky. Obejít jej je možné po zelené trase, ze které se dá dojít propojkou na modrou trasu a odtud ke kapli Kny.

Co bude se zřícenou stěnou dál by měli ještě tento týden posoudit geologové. Budou zvažovat, zda je nutné statické posouzení stěny. Již nyní je ale jasné, že bude nutné některé kameny odtěžit, případně rozdrtit na písek, aby neohrožovaly turisty. Stejně tak je jisté, že se místo nevrátí do původní podoby před pádem pískovcového bloku. „Při odstraňování se neprokopeme až na původní úroveň stezky. Spíše z tohoto místa uděláme naučný koutek, kde se budou moci lidé seznámit s přirozeným vývojem pískovcových skal, jehož součástí je právě i jejich řícení,“ doplnil Salov.

Pád skály přitom v Českém Švýcarsku není příliš obvyklý, poslední podobně velký případ zaznamenali v národním parku v roce 2002. Tehdy se ve Ferdinandově soutěsce na řece Kamenici zřítila věž mající přibližně 120 kubíků a zavalila i část řečiště. Každoročně ale spadnou kameny o velikosti jednotek metrů krychlových, jedná se v pískovcových oblastech o přirozený proces.