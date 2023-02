Exotický pták se pohyboval v okolí Růžovského vrchu. "Zpravidla zachytíme druhy původní či méně původní. Tento snímek se ale úplně vymyká, to je jiný kontinent," říká se smíchem o fotce nelétavého ptáka mluvčí správy národního parku Tomáš Salov. Na okraji fotografie jsou také lidé. To mohou být majitelé, kteří možná ptáka venčí nebo nahání po jeho útěku. Případně úplně náhodní turisté.

"Nevíme, jestli to zvíře uteklo nebo jej tam někdo přivedl. V každém případě je to kuriozita," doplnil Salov s tím, že pokud je to zvíře na úniku, mohlo by se po regionu poměrně dlouho pohybovat. Do not mu hraje mírná zima i jeho poměrně velká odolnost.