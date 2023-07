Po loňském požáru se naplno ukázalo, jak málo strážců dohlíží na Labské pískovce, tedy chráněnou krajinnou oblast a národní park. Zatímco na německé straně jich je téměř třicet, na té české má na starosti území o rozloze 320 kilometrů čtverečních pouze šest strážců. Z toho jeden vykonává práci v terénu jen částečně. To se od 1. srpna změní, nastoupit by měli další dva noví strážci. „Jsou to právě strážci, kdo mnohdy první zaregistruje počínající požár,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík. Kromě toho by v září měl na správu národního parku nastoupit zaměstnanec, který bude mít na starosti požární prevenci. Ten doposud chyběl. Správa parku by ale potřebovala výrazně větší personální posílení, ideálně o deset strážců navíc ke stávajícím šesti. Toho, že jsou dva strážci navíc málo, si je vědom i ministr Hladík, ale omezuje jej napjatá rozpočtová situace.

Největší důraz ministerstvo životního prostředí, pod které spadá správa národního parku, i hasiči kladli na prevenci před dalšími velkými požáry. Vznikl například nový semafor, který určuje, jaká omezení v pohybu v národním parku nastanou při vyhlášení určitého stupně výstrahy před požáry. V tu chvíli se na požárních hlídkách podílí téměř všichni zaměstnanci na požárních hlídkách a v určených časech chodí na vybraná místě kontrolovat, zda někde v Českém Švýcarsku nestoupá dým. Správa národního parku rozmístila v Českém Švýcarsku tři vaky, každý s 50 tisíci litrů vody. Další obnovená nádrž se 70 kubíky vody je pak na Tokáni. Po národním parku je umístěno dalších 14 tisícilitrových nádrží, které jsou určené především pro strážce a další zaměstnance národního parku. Ti jsou vybaveni malými hasícími zařízeními, do kterých si mohou právě z těchto nádrží nabrat vodu.

Přestože se jedná o dohromady tolik vody, že zvládne naplnit přibližně 50 menších cisteren, je to podle generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Vladimíra Vlčka pořád málo, nedostatek vody je patrný především ve východních částech Českého Švýcarska. „Tady na Mezné se ještě zprovoznily dva rezervoáry každý pro dvacet tisíc litrů vody. To ale pořád nestačí. Park má přes osm tisíc hektarů a je potřeba se na to podívat ze širšího pohledu. Zrovna zde na Mezné je množství požární vody nedostačující. Je to jeden z úkolů, který jsem uložil novému vedení krajského ředitelství,“ řekl Vlček, který chce prosazovat i technické prostředky detekce požárů jako je například FireWatch.

Nechat, či vytěžit? Rok po požáru dál hoří spor o suché dřevo v Českém Švýcarsku

Správa parku se také více věnuje bezpečnostním těžbám suchého dřeva nejen okolo turistických stezek, ale také okolo vesnic, aby nebyly tolik ohrožené případným dalším požárem. „Společně s Hasičským záchranným sborem jsme zkontrolovali cestní síť spadající pod integrovaný záchranný systém a vedeme dále debatu o kategorizaci dalších cest. Ne všechny mohou být sjízdné velkou technikou, některé mohou být sjízdné jen čtyřkolkou,“ říká ředitel správy národního parku Petr Kříž.

Velkým problémem během loňského požáru byl i stav zasahující techniky. Nebylo výjimkou, že vodu k ohni vozily i padesát let staré cisterny. Problémy se zastaralou technikou mají ale i profesionální hasiči. „Podařilo se nám zvýšit investiční dotaci pro jednotky sborů dobrovolných hasičů o 400 milionů korun. To znamená, že je vyčleněno téměř 800 milionů, což znamená 110 cisteren, 240 dopravních automobilů, 120 přívěsů. Ta potřeba je ale desetkrát větší. Obdobná situace je i u Hasičského záchranného sboru,“ ví generální ředitel HZS. Podle jeho slov se změnily po loňském požáru také postupy hasičů, v případě velkých lesních požárů se klade velký důraz na co nejrychlejší nasazení co největšího množství lidí i techniky. Právě s tím byl loni především v prvních dnech požáru problém. „Změnili jsme metodiku tak, abychom mohli nasadit co nejvíce sil a prostředků nejen na hašení na obvod, ale i na plochu. Což se ukázalo u nedávného požáru na jihu Čech, kde hořelo 40 hektarů lesa. Byli jsme velmi rychle schopni dát dohromady odřady z dalších dvou krajů, nasadit velké množství sil a prostředků a okamžitě se volal velkokapacitní vrtulník,“ přiblížil změnu Vladimír Vlček.

Bez peněz do Hřenska nelez! Zaplatit v hospodách kartou je téměř nemožné

Nově od letošní sezóny pomáhají s hašením lesních požárů dva vrtulníky Black Hawk, které si společně pronajala ministerstva zemědělství a životního prostředí. Z velké části je pronájem hrazený z evropských peněz. To znamená, že bude možné vrtulníky vyslat v případě potřeby na pomoc i do zahraničí. Během prvního týdne služby tyto vrtulníky zasahovaly již u dvou velkých požárů v jižních Čechách a na jižní Moravě.

U pronájmů by ale skončit nemělo. Ministerstvo zemědělství v současné době diskutuje s armádou, zda je schopna tuto službu zajistit. V budoucnu by navíc mělo v Česku vzniknout vrtulníkové stanoviště specializované právě na hašení velkých lesních požárů, jeho součástí by mělo být šest vrtulníků, z nichž by část zaplatila Evropská unie. Vybudování stanoviště je i s ohledem na dodací lhůty vrtulníků otázkou několika let.