Od tohoto týdne České dráhy omezily po domluvě s Ministerstvem dopravy, které dálkové vlaky objednává, spojení mezi Děčínem a Prahou. Po přechodu na víkendový provoz rychlíků částečně omezily i mezinárodní spoje mezi Berlínem a Prahou.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Michal Bílek

Tento týden tak byly do odvolání zrušené dva vlaky EC z Prahy do Děčína a stejný počet v opačném směru. Nadále jezdí v obou směrech pět párů vlaků kategorie EC plus railjet Vindobona. Zrušené jsou od tohoto týdne také noční vlaky mezi Děčínem a Prahou a Prahou a Děčínem.