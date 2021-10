Žádné škody nenapáchal, zadržel jej totiž bezpečnostní plot chránící celou obec. Je to poprvé, kdy v něm skončil tak velký a tak těžký kus pískovcové skály. Doposud zachytával pouze menší kameny.

Jen několik metrů nad stánky tržnice zadržuje plot přibližně tříkubíkový kámen, další menší jsou v okolí. Dohromady mohlo podle geologa správy národního parku spadnout okolo deseti tun horniny. Podle jeho slov zádržný systém skvěle zafungoval, jeho brzdy se téměř nepohnuly. "Je vidět, že má ještě velkou rezervu. Navíc je to poprvé, kdy jsme si mohli jeho funkčnost vyzkoušet při zachycení kamene, na který to bylo projektované. Většinou nám do něj totiž padaly stromy, případně menší kameny," uvedl Šafránek.

V Českém Švýcarsku je to v posledních dnech druhé větší skalní řícení, které geologové zaznamenali. Minulý týden spadla skála přímo na turistickou stezku nedaleko Jetřichovic, tam se uvolnilo až několik stovek metrů krychlových pískovce. "Souvisí to s velkým množstvím srážek a nasycením substrátu vodou. Ten následně ztekutní a odteče pryč. Následně vypadlo několik kamenů a tím se uvolnil ten největší kámen," vysvětlil Jakub Šafránek.