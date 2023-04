„Budeme stát až u schodů. Pošt je habaděj, ale když přijedete na hlavní poštu do Podmokel, tak čekáte nejméně deset minut, protože u každé přepážky je fronta. Opravdu je to chyba, ty pošty rušit,“ říká Miroslav Borl před želenickou pobočkou, kterou plánuje Česká pošta na konci června uzavřít. Podobné obavy panují také v Bynově, kde by měla na konci prvního pololetí skončit další velká sídlištní pošta. „Budeme muset na hlavní poštu, kde je věčně narváno. Než se tam člověk dostane k přepážce, tak to kolikrát trvá půl hodiny,“ postěžovala si paní Simona z Bynova.