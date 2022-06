Podle starosty České Kamenice Jana Papajanovského budou výstupy z mapy, kterou mohou lidé vyplňovat v elektronické i papírové podobě do konce června, zajímavým zdrojem informací. „A to nejen o jednotlivých úskalích, o místech kde se lidem líbí či nelíbí a proč, ale budeme je moci využít i při plánování investic. Případně budeme moci v problémových lokalitách posílit dohled strážníků,“ říká Papajanovský. Ten počítá s tím, že podněty, které z pocitové mapy vzejdou, budou mnohdy dlouhodobějšího charakteru a tak se s nimi bude pracovat koncepčně i v dalších letech.

Během prvního týdne vyplnilo českokamenickou pocitovou mapu necelých 200 respondentů. Pomohlo tomu i zapojení učitelů na místní základní škole a gymnáziu. Oproti jiným městům totiž v České Kamenici nemají spodní hranici, která jinde bývá nastavena na 18 let. Nebudou tak přehlížena přání a potřeby přibližně pětiny obyvatel. Navíc následně zapojili do vyplnění anonymní pocitové mapy své rodiče nebo prarodiče.

Podle vedoucího odboru sociálních věcí a manažera prevence kriminality Lukáše Hericha by Česká Kamenice chtěla z dat vycházet i při sestavování plánu sociálního začleňování. „Rádi bychom získali také data policie, která jsou přesnější než veřejně dostupná mapa kriminality, která nejde do větších detailů ve smyslu lokace. Pokud budeme mít přesnější data, můžeme i přesněji cílit naše opatření,“ vysvětluje Herich.

Na stejná data pak čekají také v Děčíně, kde chystají novou pocitovou mapu, do které by se měly automaticky promítat výstupy od policie. První mapa je již několik let stará, výstupy z ní jsou proto neaktuální a nepříliš použitelné. Již tehdy ale podle výsledků prvního šetření Děčín některá opatření přijal. „Další vrstvou budou pocity lidí, tak, jako tomu bylo u první verze. Kromě svého pocitu budou moci do mapy vepsat, proč se na daném místě cítí dobře, proč nedobře nebo čeho se tam obávají,“ popisuje plány Děčína ředitel městské policie Marcel Horák.

Těch důvodů, proč se v určité lokalitě lidé necítí dobře, může totiž být celá řada. Od těch rychle řešitelných, jako jsou třeba nesvítící lampy veřejného osvětlení nebo díra v chodníku či silnici, až po ty vyžadující systematický přístup a jejich řešení je dlouhodobějšího charakteru. „Pocitová mapa musí být živá, musí se proměňovat v čase. Podle toho, jak se jednotlivé problémy daří řešit, či podle toho, jak se objevují nové,“ dodává Marcel Horák.