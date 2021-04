Podívat se na Českou Kamenici jako z oblaků touží mnoho místních i turistů. Míří proto na dvě populární vyhlídky nad městem na Jehlu a Ponorku. Do jejich opravy se město pustilo v rámci projektu na podporu cestovního ruchu. Po skončení oprav budou snáze a bezpečněji přístupné.

„Už nyní ročně město každoročně navštíví desítky tisíc turistů, ale snažíme se to ještě posílit, protože to znamená příjmy pro místní podnikatele. Snažíme se, aby ve městě vznikaly i nové ubytovací kapacity, protože Kamenice je jedním z míst, odkud lidé vyrážejí do národního parku,“ vysvětluje starosta České Kamenice Jan Papajanovský, proč se pustili do velkého projektu.

Další součástí projektu je vybudování okrasných altánů v lesoparku okolo Jehly a Ponorky, které zde v minulosti už stávaly. Třetí výraznou aktivitou je obnova takzvaných Mlýnků, což je park miniatur, který byl také v lesoparku. Dříve tam byly dřevěno–kovové miniatury patnácti staveb, jako jsou mlýnky nebo selská stavení. Ta měla mechanickou výstroj, takže například protékající voda roztáčela mlýnské kolo. I toho se malí i velcí návštěvníci lesoparku brzy dočkají. „Snažíme se, aby vše mělo jednotný koncept. Jednotlivé části proto připravoval městský architekt. Dával to dohromady tak, aby například mobiliář měl jednotný ráz,“ řekl Papajanovský.

Projekt vyjde Českou Kamenici na přibližně tři miliony korun, z toho polovinu uhradí z dotace. Díky tomu se mohlo město pustit také do zásadní rekonstrukce turistického informačního centra. „Hlavně ale dojde k vybudování nové galerie. Doposud jsme tam měli galerijní místnost, která je přístupná jen z venku. Nyní změníme dispozice centra tak, že člověk přijde do infocentra a bude moci projít do galerie, kde bude stálá výstava o České Kamenici a její historii. Předpokládáme, že to zvýší atraktivitu těchto prostor,“ přiblížil proměnu infocentra na náměstí Papajanovský.

Česká Kamenice má unikátní polohu – přímo uprostřed města se totiž na rohu Dvořákovy a Tyršovy ulice nachází hranice tří chráněných krajinných oblastí – Labských pískovců, Českého středohoří a Lužických hor. To připomíná kamenná fontána složena z hornin typických pro jednotlivé oblasti. Proto se Kamenice zapojuje do destinačních aktivit hned na několika místech, naposledy začala spolupracovat právě s Lužickými horami, kde také vznikla destinační agentura. „Spolupracujeme s nimi například na Lužické pivní stezce. Ve zrekonstruovaném informačním centru budeme mít pivní lednici, kde si budou moci nadšenci koupit pivo ze zapojených pivovarů,“ dodal starosta.