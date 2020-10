Novou podobu by mělo v příštích letech získat českokamenické koupaliště, kterému dnes chybí důstojné zázemí. Nad studií jeho přeměny se v minulých dnech spolu se zástupci města a projekční kanceláře sešli přímo na koupališti obyvatelé České Kamenice.

Rekonstrukci koupaliště připravuje město několik let, nedávno nechalo projekční ateliér zpracovat studii řešící jeho obnovu. K rekonstrukci vede radnici špatný technický stav areálu a záměr rozšířit poskytované služby. „Rekonstrukce bude rozdělena do několika etap. V té první bychom rádi vybudovali chybějící zázemí a nový kemp,“ přiblížil starosta České Kamenice Jan Papajanovský. V kempu by mělo být místo nejprve pro přibližně třicet stanů, později by měly přibýt také chatky. Vyloučené není ani rozšíření kempu mimo současný areál koupaliště.

Ještě letos chce Česká Kamenice požádat o stavební povolení na kemp a jeho zázemí, jako jsou sprchy nebo toalety. Příští rok pak chce město požádat o dotaci. Pokud by bylo úspěšné, na stavbu by mohlo dojít v roce 2022. Tato část rekonstrukce by měla vyjít na pět až šest milionů korun.

Prohlédnout si studii a především vznést připomínky dorazilo přímo na koupaliště přibližně třicet lidí, kteří o záměru opravy diskutovali dvě a půl hodiny. Část z nich, pravidelní návštěvníci areálu, se zajímali především o to, zda při opravách nedojde ke zmenšení stávající plochy. „Tuto skupinu lidí jsme uklidnili, že se nemají čeho obávat, protože se počítá se zachováním současných rozměrů,“ ubezpečil Papajanovský.

V sousedství bazénu je zahrádkářská kolonie, její členové na setkání také dorazili. Zajímali se o to, zda město nebude kvůli kempu kolonii rušit. Podle starosty se s ničím takovým nepočítá, jedinou výjimkou jsou dvě nyní neobsazené zahrady, na kterých vznikne kemp. Zbývající zahrady pak zůstanou zachované. Třetí skupinou lidí, která se o přeměnu plovárny zajímala, byli pejskaři, kteří využívají cvičák nad koupalištěm. Pokud by došlo k jeho záboru, bude podmínkou vznik nového místa pro výcvik psů.

„V rámci studie pracujeme nejen se samotným koupalištěm, ale také s rybníkem nad i pod koupalištěm. Hlavní idea je, že tam nebude pouze koupaliště, ale bude to přechod mezi městem a krajinou,“ vysvětlil autor studie, architekt Vojtěch Luxemburk ze studia City Upgrade. Podle jeho slov by zde měla kromě kempu vzniknout také sauna a dojde i na obnovu původních staveb ze 30. let, jako jsou například šatny. „V současnosti je celý areál za plotem a je jasně vymezený. My bychom rádi, aby se ten prostor zvětšil a nebyly tam tvrdé bariéry. Zároveň aby byla zachována prostupnost pro pěší,“ dodal Luxemburk.

Zda bude nutné v rámci oprav nechat vyměnit také samotný bazén, zatím není jasné. „Nyní s určitostí víme, že bude potřeba vyměnit fólii. V jakém stavu je bazénová vana, která pochází z první republiky, zatím nevíme. Součástí první etapy tak bude i její diagnostika, abychom případnou rekonstrukci bazénu mohli plánovat v dalších etapách,“ doplnil Papajanovský.