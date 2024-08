Rekonstrukce mostu měla původně začít již na začátku září, podle nejnovějších informací se začátek posouvá na 9. září. Po celou dobu stavebních prací bude most průjezdný jen v jednom pruhu a doprava bude řízena semafory. Zejména ve špičkách se tak na silnici, po které podle čtyři roky starého sčítání dopravy projede denně více než 11 tisíc aut, budou tvořit dlouhé kolony. Stejně jako tomu bylo u předchozích oprav průtahové silnice.

close info Zdroj: ŘSD zoom_in Most v České Kamenici čeká kompletní oprava.

Oprava mostu bude rozdělena na dvě poloviny, tu první by ŘSD mělo stihnout ještě letos. S tou druhou pak bude pokračovat příští rok, kdy chce mít most kompletně opravený nejpozději do konce července. Za jeho rekonstrukci zaplatí více než 16 milionů korun.

Původně měla oprava mostu navazovat na rekonstrukci zatáčky u pivovaru, kterou ŘSD dokončilo na začátku prázdnin. „Podařilo se nám s ŘSD vyjednat, že začnou s opravou mostu až po prázdninách. Především s ohledem na turistickou sezónu,“ vysvětluje českokamenický starosta Jan Papajanovský.

Kromě státního ŘSD plánuje ještě letos začít s několika opravami silnic na Děčínsku také krajská Správa a údržba silnic. Ještě v září plánuje opravit silnici mezi Sněžníkem a Tisou po odbočku na Ostrov a silnici z Benešova nad Ploučnicí do Dolních Habartic. „Do konce listopadu by pak mělo být opraveno dalších pět úseků krajských silnic,“ uvedl Jan Nový z oddělení mediální komunikace krajského úřadu. Silničáři by se měli zaměřit především na silnice na Šluknovsku. Opravit plánují úseky mezi Křížovým Bukem a Lesními domky na hlavní silnici spojující jižní část okresu se Šluknovskem. Na stejné silnici by pak měli opravit i úsek mezi Krásnou Lípou a Rumburkem. Nového povrchu by se měly dočkat také silnice mezi zámečkem v Rumburku a hraničním přechodem Jiříkov/Neugersdorf, tedy ulice Východní. Silničáři vyjedou také na silnice mezi Jiříkovem a Královstvím a Růžovou a Janovem.

