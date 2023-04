Zašlou slávu domu v Nerudově ulici v České Kamenici připomínají už jen zaplechované otvory ve štítu historické budovy. Do konce druhé světové války byl však tento dům velkým lákadlem, na jeho čelní straně totiž byl orloj, který vyrobil místní hodinář. A opět zde bude! Město se nyní domluvilo se současným soukromým majitelem na umístění orloje, s financováním má pomoci také sbírka vyhlášená na serveru Donio.

Orloj zdobil dům v tehdejší Kapelní, dnešní Nerudově, ulici v první polovině 20. století. | Foto: Se svolením Zdeňka Fryblíka

Zatímco Kryštofovo Údolí na Liberecku o svou největší atrakci v podobě orloje přijde, Česká Kamenice by jím mohla nalákat do města další turisty. Byl by navíc v těch turisticky nejexponovanějších místech. „Je to na ose od náměstí okolo poutní kaple k opravenému parku Franze Preidla. Dál vede cesta k Mlýnkům a koupališti. Proto nám to dává smysl,“ říká starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Město se chtělo vyvarovat moderním variacím, nový orloj bude proto věrnou kopií toho původního. Jeho nákresy se sice nezachovaly, k dispozici je ale několik kvalitních fotografií, podle kterých bylo možné navrhnout repliku orloje i smaltovaných hodin. Ty byly nad otvory pro orlojové figury. O návrh se postaral městský architekt Jan Mach, čtrnáct skleněných figurek vyrobí studenti sklářské školy v sousedním Kamenickém Šenově. Potřeba bude vyrobit také samotný orlojový stroj, který bude pohánět apoštoly na jejich pravidelné cestě. Radnici se už podařilo získat souhlas památkářů, dům je totiž v městské památkové zóně.

Individuální turistika láká. V Kamenici bude nový kemp, v Lípě stellplatz

Orloj nebyl na domě nedaleko českokamenické poutní kaple náhodou. „Dům dříve patřil hodináři, který orloj vytvořil,“ přibližuje historii domu děčínský archivář Petr Joza. Přes několik majitelů se nemovitost dostala až Adolfu Eiseltovi, místnímu hodináři a zlatníkovi, který se postaral o vybudování hodinového stroje. Ten fungoval až do konce světové války, kdy původní obyvatelé České Kamenice nuceně opustili město.

Sbírka stále probíhá

S obnovou orloje pomůže také sbírka na serveru Donio, která má za cíl sehnat potřebných 400 tisíc korun, dalších 400 tisíc korun by měla pokrýt dotace od ministerstva pro místní rozvoj. Dárci doposud věnovali přibližně 60 tisíc korun, věnovat peníze je možné do druhého květnového týdne. „Myslíme si, že by to mohl být pro Českou Kamenici hezký komunitní projekt, kdy se do obnovy části města budou moci zapojit obyvatelé města i jeho návštěvníci,“ dodává starosta Papajanovský.

Podobných zařízení je v Ústeckém kraji už několik. Hned dvě jsou spojená s pivem. V Žatci mají v Chrámu chmele a piva chmelový orloj, který je třetím největším v Česku, ve varnsdorfském pivovaru pak pivní orloj. V Kadani se mohou návštěvníci města na nábřeží Maxipsa Fíka podívat na repliku orloje ze Staroměstské radnice v podobě, kterou měl na přelomu 14. a 15. století a kterou vytvořil Mikuláš z Kadaně.