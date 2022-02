Po Smetanově ulici, která prošla kompletní rekonstrukcí a získala historický ráz, je Nerudova ulice v posledních letech druhou ulicí, která podobnou opravou projde. „Je to součást naší snahy o regeneraci centra města. Nerudova ulice leží na důležité spojce mezi poutní kaplí, náměstím a goticko-renesančním kostelem,“ říká starosta České Kamenice Jan Papajanovský. Podle jeho slov touto ulicí projde velké množství turistů, ale i místních, protože je nejkratší spojkou z centra na českokamenické sídliště.

Zdroj: DeníkJiž dnes řada majitelů domů v této úzké historické uličce pracuje na jejím zvelebení. Domy mají nejen nové fasády, ale prochází kompletní rekonstrukcí. To čeká i celou Nerudovu ulici. V té nahradí asfalt nehodící se do městské památkové zóny žulová dlažba, dojde také na obměnu veřejného osvětlení. Revitalizace bude mít dopad i na chodce. „V celé ulici bude obytná zóna, ve které je povolena maximálně dvacetikilometrová rychlost, přednost zde budou mít chodci,“ říká Papajanovský. O budoucí podobě ulice se radnice dlouhodobě baví s majiteli domů, uspořádalo několik veřejných projednání budoucích úprav, nabízí možnost vyřešit hydroizolaci z uliční strany domů, zároveň poskytuje dotace na opravy fasád.

Dva domy nebo jeden? Kamenice se pře s Děčínem o domov pro seniory

Velkým problémem je dnes dešťová voda. „Při každém dešti se tudy valí proudy vody,“ stěžují si místní. Ulice je totiž nejnižším místem a přirozeným odtokovým prostorem pro vodu tekoucí z horní části města. Bylo proto potřeba připravit složitý a nákladný odvodňovací systém, který by měl dostat vodu z povrchu a dál do řeky Kamenice, přes kterou Nerudovou ulicí vede most.

Při rekonstrukci této důležité propojky vznikne také nové náměstíčko, to by mělo stát v prostoru dnešní křižovatky. Radnice tam plánuje vysadit stromy, v celé ulici by pak měla být alej.

Celkové náklady na rekonstrukci by měly vyjít na 13 až 14 milionů korun, radnice má již vysoutěženého dodavatele. Letos plánuje Kamenice zvládnout alespoň první etapu od mostu k novému náměstíčku. Pokud to finance dovolí a nepřijdou neočekávané problémy, tak by podle starosty chtěli letos zvládnout i tu další. Počítá se rovněž s tím, že budou při pokládce nové dlažby využité kostky, které jsou dnes zalité asfaltem.

Městská památková zóna Česká Kamenice

Ministerstvo kultury vyhlásilo městskou památkovou zónu v České Kamenici v září 1992, zabírá více než 50 hektarů a je v ní 29 kulturních památek. Tou nejvýraznější je gotický kostel svatého Jakuba Staršího nebo poutní Mariánská kaple. Historické jádro patří mezi památkově nejcennější na severu Čech.