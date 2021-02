Manželé Novákovi pracovali jako zubaři v České Kamenici dlouhých třicet let. Ke konci loňského roku se rozhodli odejít do důchodu, jejich náhradu město usilovně hledá, zatím bezvýsledně. S několika zájemci město už jednalo, naposledy s mladým manželským párem. „Dali ale přednost práci v Praze. Snažíme se zubaře povzbudit pobídkami, aby přišli do našeho města,“ řekl starosta České Kamenice Jan Papajanovský.

Město nabízí stomatologům možnost využít jednu ze tří ordinací v nově opraveném zdravotnickém středisku, může pomoci i při řešení bydlení. „Nabízíme jim také vybavení ordinace, které vyjde přibližně na jeden milion korun. Pokud bychom jej kupovali, od lékaře bychom chtěli, aby se zavázal na určitou dobu působit u nás,“ dodal Papajanovský.

V současné době v Kamenici působí jediná zubařka, která v příštích letech také pravděpodobně zamíří do penze. Pokud se do té doby nepovede sehnat náhradu, bude město bez této lékařské odbornosti a lidé budou muset jezdit do Děčína, Chřibské nebo do Krásné Lípy.

Aby Kamenice přilákala budoucí lékaře, rozhodla se loni spustit stipendijní program. V tom mohou medici získat až 100 tisíc korun za každý akademický rok, pokud se zavážou k provozování lékařské praxe v České Kamenici. Dohromady si tak studenti mohou přijít během studia až na 600 tisíc korun. Několik mediků se na tento program už na městském úřadu ptalo, nikdo ale zatím stipendijní smlouvu neuzavřel.



Kromě stomatologů nyní Kamenici trápí také problém s rentgenem. Ten do loňského roku provozovala novoborská společnost Salaegro. Její zástupci ale v polovině prosince na kamenickou radnici doručili výpověď nájemní smlouvy a od Nového roku toto diagnostické pracoviště nefunguje. Samotný přístroj přitom patří městu, které po jeho prosincové modernizaci za více než 300 tisíc korun hledá nového provozovatele. „Ještě těsně před Vánocemi proběhlo na popud města jednání o dalším pokračování, to však nevedlo k patřičným cílům,“ uvedl tajemník českokamenického městského úřadu Vítězslav Vlček.

Pokud by rentgen ve městě dlouhodobě nefungoval, mohli by uzavřít své ordinace někteří lékaři, kteří jej pro své pacienty pravidelně využívají. Bez této diagnostiky se neobejde chirurg, ortoped nebo dětská lékařka. Lidé tak musí nyní kvůli rentgenu jezdit téměř dvacet kilometrů do Děčína nebo patnáct do Nového Boru, kam je ale cesta v zimních měsících komplikovaná.

„Stávající nájemce neumožnil ukončení smlouvy dohodou a tak až do konce března běží výpovědní lhůta. Nový provozovatel tak může nastoupit teprve od dubna,“ popsal stávající situaci Jan Papajanovský s tím, že už s případnými zájemci Kamenice jednala a jednání jsou na dobré cestě.