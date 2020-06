Především v menších městech v pohraničí je nedostatek lékařů citelný. Nejinak tomu je i v České Kamenici. „Chybí nám především zubaři a lékař ORL. Nyní se nám podařilo sehnat dětskou lékařku, ale potřebovali bychom ještě jednu,“ zmínil starosta České Kamenice Jan Papajanovský lékařské odbornosti, které ve městě chybí nejvíce.

Lékařka otorinolaryngologie uzavřela ordinaci letos, dva zubaři odcházejí do důchodu a do penze půjde v dohledné době ještě jedna stomatoložka.

Podle starosty leží hlavní vina za nedostatek lékařů na úrovni ministerstva zdravotnictví a zdravotních pojišťoven. Město ale nechce zahálet a čekat, až tento palčivý problém vyřeší stát. Aby Kamenice přilákala budoucí lékaře, rozhodla se spustit stipendijní program. V tom mohou medici získat až 100 tisíc korun za každý akademický rok, pokud se zavážou k provozování lékařské praxe v České Kamenici.

Městské stipendium je možné kombinovat i s krajskou podporou pro mediky mířící po škole do Ústeckého kraje. V takovém případě může student získat 16 tisíc korun měsíčně. Každý rok v květnu Kamenice stanoví, jaká stipendijní místa otvírá a kolik studentů podpoří. Letos se rozhodla vyčlenit peníze až pro tři studenty. Podpořenými obory jsou gynekologie, chirurgie, ORL, pediatrie a zubní lékařství.

„To jsou obory, kde nám lékaři už akutně chybí nebo výhledově budou chybět. Stipendisté k nám nastoupí nejdříve za pět let. Není to okamžité řešení, ale děláme to s výhledem do budoucna,“ vysvětlil Papajanovský.

Od programu si slibují, že pomůže přesvědčit mediky, aby po dokončení školy zůstali nejen v Ústeckém kraji, ale že mezi okolními městy zvolí právě Kamenici.

V tomto městě to ale není jediná podpora nabízená lékařům. Už vystudovaní stomatologové mohou získat dotaci 700 tisíc korun na vybavení ordinace. Kromě toho mohou bydlet v městském bytě, případně získat za výhodnou cenu pozemek určený k výstavbě rodinného domu.

Stipendijní program na podporu mediků má také Varnsdorf. Ten nabízí studentům lékařských fakult 25 tisíc korun za každý semestr. Do programu se ale doposud nikdo nepřehlásil. Kromě toho nabízí pomoc už vystudovaným lékařům, kteří by měli zájem si otevřít v největším městě Šluknovského výběžku svou ordinaci. „Nabízíme jim například levnější pozemky, pomoc při vybavení ordinace či individuální řešení nájemného v prostorách města,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.

Už dříve také město koupilo křeslo pro nového stomatologa.