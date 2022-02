Zdroj: DeníkKromě samotného projektu a plátna Kamenice nakoupila také speciální server a reproduktory, které zavěsí do sálu. Než do něj bude možné kinovybavení dát, musí vše nejprve posoudit statik. Na zdi totiž bude nutné zavěsit dohromady 300 kilogramů vybavení. „Počítáme s tím, že poprvé by se mohlo promítat během červnového Kamenice Festu. Následně by se pak promítání filmů mělo stát běžnou součástí kulturního života ve městě, promítat by se mohlo jednou týdně,“ uvedl starosta Papajanovský. Díky moderní technologii bude možné promítat v České Kamenici i nejnovější filmy včetně premiérových filmů. Zároveň bude možné projektor z kinosálu vyjmout a využít jej při promítání v letním kině. Pro to si musela Kamenice zařízení doposud pronajímat.

Původní kino dlouhé roky chátrá, opravit jej chtělo již předchozí vedení České Kamenice. To, které nastoupilo po posledních komunálních volbách, se ale před třemi lety rozhodlo vyhlásit na jeho podobu architektonickou soutěž. Do té se přihlásilo více než dvacet architektonických studií. Vyhrála vize příbramského architekta Jana Horkého, který mimo jiné navrhl otevřít kinosál do sousední zahrady. Jeho idea také počítá s upraveným okolím a s výraznou červenou dlažbou či nově vysázenou zelení.

Původně Kamenice počítala s tím, že by ji obnova kina měla vyjít na 35 milionů korun. Za tři roky, během kterých vznikla potřebná projektová dokumentace a město získalo i stavební povolení, ceny stavebních materiálů ale raketově vzrostly. Během stavebně historického průzkumu, který dělal Kloknerův ústav ČVUT, se navíc zjistilo, že je budova v mnohem horším stavu než se očekávalo. Například krov je v takovém stavu, že jej bude nutné vyměnit. Dnes se proto mluví až o 70 milionech, které budou na opravení kulturního stánku, který by po rekonstrukci našel mnohem širší využití, potřeba. Česká Kamenice plánuje rekonstrukci financovat především prostřednictvím dotací, pomýšlí si hlavně na granty určené na obnovu brownfieldů. „Máme vytipované dvě tři aktivity v novém plánovacím období Evropské unie, na které bychom mohli dosáhnout,“ dodal starosta České Kamenice.