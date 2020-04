Po deseti letech se blíží do poslední fáze příprava nového územního plánu České Kamenice.

Česká Kamenice. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Roman Nešetřil

Po prvním veřejném projednání radnice spolu se zhotovitelem zpracovala vznesené připomínky a náměty. Pokud to situace dovolí, mělo by na projednání upraveného územního plánu dojít v průběhu července. Na tomto projednání se bude možné vyjádřit jen ke způsobu vypořádání námitek. Nový územní plán by pak zastupitelstvo mělo projednat na podzim letošního roku.