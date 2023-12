První prosincovou sobotu se v děčínské zoologické zahradě uskutečnil oblíbený Čertovský rej. Netradiční mikulášskou nadílku si nenechalo ujít 250 návštěvníků.

Čertovský rej v děčínské zoo. | Foto: Zoo Děčín

Čertovský rej plný pekelných bytostí zasvětil děti do čertovského řemesla. „V soutěžích jsme naučili děti jíst zelí a čertovsky se po něm šklebit, vzali jsme je do čertovské školy, na váhu hříchů, ale třeba také na čertovskou střelnici. Nechybělo ani pilování kopyt nebo skluzavka do pekla. Letošní ročník Čertovského reje stylově doplnila svými vizuálními a zvukovými efekty českokamenická skupina Ignis Iter,“ popsala průběh akce mluvčí zoo Alena Houšková.

"Kdo splnil všechny úkoly, ten dostal dáreček od Mikuláše a také buřtíka, kterého si opekl na pekelném ohni," doplnila.

Možná vám uniklo: V Děčíně se rozsvítil vánoční strom, z knihovny se snesli andělé

Zdroj: Deník/Jitka Vepřovská