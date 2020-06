Černá skládka vznikla v lese více než půl kilometru od nejbližších domů ve Světlinách, což je místní část Varnsdorfu. K hlavní silnici z Rumburku na Varnsdorf je to přibližně půl druhého kilometru.

„Skládka byla založena v poměrně velkém rozsahu a skládá se převážně z autodílů, oblečení, ale také domácích či dílenských spotřebičů, sportovního vybavení, hraček a dalšího materiálu,“ uvedl místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda.

Jak bylo zřejmé při prvním ohledání skládky, nebyly v ní žádné nebezpečné a toxické látky, jako jsou oleje nebo náplně do automobilů. Dohromady se jednalo o několik kubíků, které následně odvezlo nákladní auto do technických služeb k likvidaci. Náklady na odstranění černé skládky u Světlin město následně přefakturuje majiteli pozemků, který je ze zákona povinný takové skládky likvidovat. V tomto případě Lesům České republiky.

Tomu, kdo do lesa odpadky odvezl, se může jeho akce v případě odhalení značně prodražit. „Pokud by odpad odvezl do sběrného dvora, zaplatil by přibližně 1 500 korun. Takto bude muset zaplatit jeho odvoz a likvidaci, což vyjde na více než pět tisíc korun. K tomu je potřeba počítat také s pokutou,“ dodal Sucharda.

Zdroj: Jiří Sucharda



„Žádáme především občany ze Studánky o spolupráci, zda v uvedené době nezaznamenali osobně, nebo na svůj kamerový systém u domů podezřelé osobní vozidlo s přívěsem, nebo dodávku,“ vyzval mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký. Lidé se mohou obrátit na městskou policii nebo na odbor životního prostředí, v jehož kompetenci černé skládky jsou.

U hromad odpadků byli také policisté. „K černé skládce jsme byli přivoláni. Ještě přímo na místě jsme celou věc předali odboru životního prostředí varnsdorfské radnice, se kterým spolupracujeme,“ uvedl policejní mluvčí Daniel Vítek.

S odkládáním odpadu bojují i jinde

Velké peníze do likvidace černých skládek dává také například Děčín. Jen od loňského prosince do letošního dubna odvezlo děčínské Středisko městských služeb kromě jiného odpadu 424 pneumatik. Jejich likvidace podle odhadu vyjde na přibližně 40 tisíc korun.

Řidiči přitom mohou staré ojeté pneumatiky bezplatně odevzdat v pneuservisech, které musí ze zákona zajistit jejich zpětný odběr. Případně je mohou také uložit na městský sběrný dvůr, kde uložení jedné gumy vyjde na přibližně 60 korun. „Pokud někdo objeví černou skládku, může se obrátit na linku 156 a my se o ostatní již postaráme,“ ubezpečil mluvčí děčínské městské policie Tomáš Pavlík.

Spíše než s černými skládkami se v Děčíně potýkají s odkládáním rozměrného odpadu, jako jsou kusy nábytku, k popelnicím. „To platí především pro sídliště, kde tento problém musíme řešit poměrně často,“ popsal další patálie Pavlík.

Černá skládka mnoha tisíc pneumatik před lety děsila také Krásnou Lípu. Velký problém by mohl nastat například ve chvíli, kdy by hromada gum začala hořet. Po změně majitele ale pneumatiky z pozemku postupně zmizely.