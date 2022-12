„Na stole jsou dvě varianty zvýšení ceny. Buď osekaná verze, která ale zachová funkčnost stavby, nebo podle původního projektu. První možnost by znamenal navýšení o 13 milionů bez daně, druhá o 16,“ řekl starosta Varnsdorfu Jan Šimek. O tom, která z možností dostane přednost, pokud vůbec nějaká, budou jednat ve čtvrtek zastupitelé.

Hlavním důvodem je, podobně jako u stovek podobných zakázek v Česku, rostoucí cena materiálů a energií. Například jen speciální bezrámová okna měla vystřelit ze tří na téměř deset milionů korun. Varnsdorf má podle starosty na výběr ještě jednu variantu. „Kromě zvýšení ceny je možnost, že si budeme trvat na vysoutěžené ceně. V tu chvíli by nám stavební firma řekla, že končí,“ popsal starosta Šimek. V takovém případě by bylo nutné stavbu zakonzervovat a hledat nového zhotovitele. To by ale ohrozilo čerpání dotace, jejíž podmínky by při takovém prodloužení termínu dokončení nebylo možné splnit.

Dražší bude i ubytovna

Pokud zastupitelé navýšení schválí v maximální variantě, stoupne cena oproti vysoutěžené částce o téměř 25 milionů korun i s DPH. Již před časem totiž město souhlasilo s navýšením o šest milionů korun. Účet za novou školku ale nebude jedinou změnou ceny, kterou budou zastupitelé ve čtvrtek řešit.

Varnsdorfu se prodraží, pokud to zastupitelé schválí, také rekonstrukce bývalé ubytovny v ulici TGM. V tomto případě nejsou na vině rostoucí ceny stavebních materiálů, ale výrazně horší stav opravované budovy, než s jakým počítal projekt. Bude proto potřeba udělat nové stropy a podlahy.

Do problémů se veřejné zakázky dostávají i jinde. Například v Rumburku museli přerušit stavbu mostu v Sukově ulici, která vede k nemocnici. Stavební firma, která zakázku na jeho rekonstrukci vyhrála, totiž před časem ukončila činnost a její nástupnická firma je v insolvenčním řízení. V současné době je hotová ta nejsložitější část mostu.

„Hotových je přibližně 75 procent mostu. Museli jsme zadat zabezpečovací práce v hodnotě dvou milionů korun, abychom mohli odstranit z řeky stojny a bednění, které by mohly poškodit případné povodně při tání sněhu,“ uvedl místostarosta Rumburku Jiří Pimpara.

Radnice si nyní nechává zhotovit aktualizovanou dokumentaci a následně vyhlásí zakázku na dokončení mostu. Očekávané náklady za dokončení by se měly pohybovat okolo šesti milionů korun. Celková cena se zvedne o přibližně čtyři až pět milionů, původní vysoutěžená cena byla okolo patnácti milionů korun.

Kvůli přeložce teplovodu, kterou je pro město přijatelnější dělat mimo topnou sezónu, se termín dokončení protáhne do konce srpna příštího roku. Původně měl most sloužit do konce srpna letošního roku.