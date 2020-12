O 16 korun méně za gigajoul zaplatí v příštím roce lidé mající dlouhodobé smlouvy napojení na centrální teplárny v Děčíně. Společnost Termo očekává v příštím roce cenu za jeden gigajoul 583 korun, letos je to 599 korun. „Zemní plyn jsme na příští rok nakoupili výhodněji, což je hlavní důvod, proč můžeme v Děčíně dále zlevňovat. Zároveň průběžně investujeme do zvyšování efektivity provozu. Díky tomu můžeme i nadále nabízet v dlouhodobých smlouvách výrazné slevy oproti standardní ceně, kterou nám schvaluje Energetický regulační úřad jako cenu přiměřenou,“ řekl předseda představenstva Terma Libor Štěpán.

S nižšími cenami za teplo mohou počítat také lidé napojení na teplárnu v Krásné Lípě. Také v tomto města hrála svou roli nákupní cena plynu. „Naší teplárně se podařilo velmi dobře nakoupit plyn. Navíc jsme nedávno modernizovali kogenerační jednotku, což přináší další úspory,“ sdělil starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Jednotka totiž vyrábí elektřinu odebíranou ve špičce, teplo pak jako odpadní produkt výroby elektřiny zůstává městu. To tím výrazně snižuje náklady na jeden gigajoul vyrobeného tepla.

Oproti tomu v Jílovém se ceny tepla příští rok zvýší. Zatímco letos lidé napojení na teplárnu zaplatí 534 korun, v roce 2021 to bude 552 korun. V tomto městě se do ceny promítl růst fixních nákladů teplárny způsobený odpojením většího počtu domů od teplárny v letech 2017 – 2020. „Udělali jsme maximum, aby odpojení zvýšilo ceny pro ostatní zákazníky jen minimálně, a odložili jsme to na dobu, kdy růst ceny tepla zmírňuje klesající cena plynu,“ vysvětlil Libor Štěpán.

Termo dodává teplo do 8000 domácností, zásobuje také dalších více než 140 objektů veřejné správy nebo služeb. Celkem provozuje pět plynofikovaných centrálních zdrojů tepla, z toho čtyři v Děčíně. V největší teplárně, na Benešovské ulici, využívá také geotermální zdroje, které snižují náročnost ohřevu vody.

Podle dat Teplárenského sdružení ČR ročně spotřebuje průměrná rodina i díky poměrně teplým zimám okolo 25 gigajoulů tepla. Při takové spotřebě ušetří okolo 400 korun. Ušetří ale i ti, kteří mají vlastní plynové kotle. Oproti předchozím letům růstu totiž ceny plynu v příštím roce výrazně poklesnou i pro domácnosti. Podle energetického analytika Jiřího Gavora mohou odběratelé, kteří plynem vytápí dům, ušetřit i několik tisíc korun.