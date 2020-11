Jaké máte pocity krátce po zvolení nového vedení Děčína?

Rozpačité, protože mi není dost dobře jasné, když tolik stáli, abych byl součástí původní koalice, že jsem dnes o sobě slyšel, co vše jsem provedl. Spíš je mi smutno z toho, že se tato volba, která měla být odrazovým můstkem k lepším časům pro Děčín, zvrhla v takovou nechutnou tahanici. Nicméně jsem strašně rád, že město má stabilní vedení, protože jej potřebovalo. Téměř pět měsíců jsme měli provizorní vedení. A sebekriticky musím říct, že i nefunkční.

Jiří Anděl (62 let)



Narodil se v roce 1958 v Rumburku, velkou část života strávil právě ve Šluknovském výběžku. Původní profesí je rostlinolékař, později se začal zabývat financemi a ekonomikou. Vyučoval na několika školách, do vstupu do politiky v roce 2014 působil jako vedoucí ekonomického odboru v Novém Boru. Od roku 2014 byl náměstkem primátora Děčína, ve čtvrtek byl zvolen do nejvyšší funkce ve městě.

Jste spokojený s nově vzniklou koalicí?

Nová koalice se rodila v bolestech, je to umění možného. Velmi příjemně mne překvapilo, že když jsem začal jednat se skupinou lidí, kteří nám neodpustili vůbec nic a na všem hledali něco špatného, že mají stejný zájem jako předchozí garnitura na tom, aby město k něčemu vypadalo. Lišili jsme se pouze v některých prioritách a v cestě, jak toho dosáhnout. Kdokoliv, s kým jsem mluvil, mne varoval před takto širokou koalicí. Já si myslím, že v této ekonomicky i lidsky složité době není moc prostoru na to, abychom se dělili na nějakou opozici a koalici nebo dokonce na dva nepřátelské tábory. Jsem přesvědčený o tom, že bariéra mezi koalicí a opozicí postupně vymizí a pojedeme všichni stejným vlakem.

Takže jedním z vašich hlavních úkolů bude obrousit hrany mezi koalici a opozicí? Dosud to mezi nimi vypadalo na zákopovou válku…

Tak to do slova a do písmene bylo. Nejsem příznivcem toho, aby se říkalo, že jim nedáme čuchnout nebo že je zadupeme do země. To prostě nejde. Toto město si takový přístup zkrátka nemůže dovolit. Máme tu spoustu problémů, které je potřeba řešit.

Čtvrteční zasedání zastupitelstva bylo plné emocí, vytahovaly se nejrůznější věci včetně majetkových poměrů na řadu zastupitelů. Co takovému jednání říkáte?

Toto byl bohužel takový folklor. Tady vidíte, jaká je přízeň některých spolupracovníků. Určitě si umíte představit, jak vypadaly poslední měsíce práce s bývalým vedením. Proto jsem i řekl, že jsem byl poslední dva měsíce nešťastný a chodil jsem do práce s nechutí. Přitom jsem potřeboval klid na to, abychom dali finance dohromady a věděli jsme, že tento rok zvládneme a do příštího roku půjdeme s nějakou vizí. To se bohužel nedělo. Naopak se sháněly kompromitující materiály na kdekoho. Nechci se k tomu vracet. Ale jako úsměvný závěr k tomu – když jsem byl tak špatný, proč stáli o to, abych se stal primátorem za tu koalici, o které pan Hrouda (bývalý primátor Děčína, pozn. red.) a pan Raška (zastupitel) celou dobu hovořili a u které nikdy nebyla jistota, že získá dostatek hlasů?

Co vás nyní čeká?

Čeká nás především spousta práce. Říkám to se vší pokorou. Slyšeli jste sami, jaká je zde atmosféra. V prvé řadě chceme dělat věci přívětivěji, děla je společně a pro lidi. Nikoliv ve snaze osobního zviditelnění. Do konce listopadu by mělo padnout rozhodnutí okolo rekonstrukce ulice Prokopa Holého, kde chceme narovnat i vztahy s církví, které nebyly nejlepší. Byly tam vykopány hluboké příkopy, pokusíme se tyto věci urovnat. Čeká nás také rozprava o rozpočtu, příští týden o něm bude jednat finanční výbor a pracovní skupiny. Jednáme zejména o prioritách, které byly za minulého vedení poměrně široké. To budeme muset zredukovat s ohledem na současnou situaci, která dopadá na rozpočet velmi tvrdě.

Změní se něco na chodu magistrátu?

Ano. Některé věci nejsou úplně ideálně nastavené. S panem tajemníkem se budeme snažit udělat například jinou strukturu toho mnohokrát kritizovaného odboru rozvoje, který je i personálně poddimenzován a šíři problematiky, kterou řeší, má extrémní.

Je něco, co se po minulém vedení města radikálně změní?

Radikálně chceme změnit způsob komunikace. A to nejen mezi sebou v zastupitelstvu, ale zejména směrem ven. Velmi obtížně jsme komunikovali dobrá rozhodnutí a dobré věci, které se podařily. Vše, co se ve městě dělo, bylo a priori označené za zkažené. To vás potom taková práce přestane bavit.