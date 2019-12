Opakovaně se Děčín v uplynulé dekádě dostal také do celorepublikového TOP 10 v kritériu podpory webových stránek, což svědčí o tom, že podnikatelé na stránkách města najdou v přehledné formě všechny potřebné informace pro své podnikání a pro komunikaci s veřejnou správou.

Velmi dobrých výsledků dosahuje téměř padesátitisícové město podle pořadatelů ankety také v testu elektronické komunikace, který prověřuje včasnost a kvalitu odpovědí na fiktivní podnikatelské dotazy. „To, že se Děčín v rámci sečtení celkových výsledků za deset let v celé řadě kritérií umístil na prvním místě, to je ocenění celé řady lidí. Děčín je pro byznys a podnikání zajímavé místo. Je to říční přístav, máme železnici, máme dobré napojení na dálniční síť. To jsou všechno věci, které podnikatelé zcela jistě zvažují,“ řekl náměstek primátora pro rozvoj Vladislav Raška.

Ve prospěch Děčína hraje podle Rašky také blízkost hranic s Německem. To ale na druhou stranu vytváří značný tlak na pracovním trhu, protože řada lidí dnes jezdí za prací právě do sousedního Saska. Najít kvalifikované a kvalitní zaměstnance je tak posledních několik let stále těžší, což brzdí rozvoj stávajících firem i příchod nových. Přesto si Děčín a jeho okolí nemohou na nedostatek investic stěžovat.

Nové podnikatelské areály vyrůstají podél Benešovské ulice, děčínské kovohutě zpracovávající hliník Constellium staví za přibližně miliardu novou výrobní halu v sousedních Malšovicích. „Zcela určitě můžu říci, že na podnikatele nezapomínáme. Především pro velké zaměstnavatele, kteří jsou tu od 90. let a zaměstnávají lidi, je to pozitivním vzkazem, protože bychom byli rádi, aby své podnikání i nadále s naším městem spojovali,“ dodal Vladislav Raška.

V Podmoklech se obchodům nevede

Smutný úsměv na tváři vyvolává ocenění Děčína jako nejvstřícnějšího města pro byznys u některých malých obchodníků. Problémy mají především ti z centra Podmokel. „Klesá tu kupní síla, tržby nám spadly až o třetinu. V některé dny máme i méně než poloviční tržby než dříve. Zákazníci si často stěžují, že nemají kde zaparkovat. Pokud k nám vůbec projedou,“ postěžoval si majitel jednoho z podmokelských obchodů. Není přitom sám, s propadem tržeb se potýká velká část podnikatelů z levobřežního centra Děčína.

Značná část Podmokel je totiž v současné době rozkopaná. Není možné projet ulicí Čsl. Mládeže a po Teplické, kde vodaři opravují vodovod a kanalizaci. Stále dokončená není ani první etapa revitalizace Podmokel, která měla skončit na jaře letošního roku. Zpozdily ji dohady o kvalitě provedených prací a trestní oznámení. Podle některých totiž chybí na stavbě určité vrstvy podloží. Nově se navíc začalo kopat také v Bezručově ulici. Centrum Podmokel tak připomíná jeden velký zákop.