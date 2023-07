Textilní továrna v těsném sousedství sídliště byla opuštěná od roku 1997, vystřídalo se zde několik majitelů. Žádný z nich ale do obnovy areálu neinvestoval, a ten tak chátral. Nakonec se jej po letech snah podařilo městu získat do svého vlastnictví. „Nepůjde o klasický skatepark, nebudou zde kovové překážky, ale betonové tvarované plochy, které budou i minimalizovat případný hluk. Celý prostor by měl být pojat velmi moderně. Areál bude začleněn do krajiny a doplněn o další zeleň,“ popisuje místostarosta Varnsdorfu Jiří Sucharda budoucí podobu areálu, který by měl nahradit vysloužilý skatepark s plechovými překážkami.