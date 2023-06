„Určitě se tu pošta hodí. Až ji zavřou, budeme muset chodit na hlavní poštu, kde je už nyní narváno. Kolikrát si tam člověk už teď počká i půl hodiny,“ vyhlíží nepříjemnosti spojené s návštěvou pošty paní Simona z Bynova. Nyní jí i dalším přibližně pěti tisícům obyvatel Bynova a přilehlých městských částí svítá naděje, že nebudou muset jezdit na poštu pět kilometrů do Podmokel. „Pro obyvatele sídliště je zrušení pobočky v Bynově velkou komplikací. Uvažujeme o zřízení pošty Partner Plus,“ řekl primátor Děčína Jiří Anděl. Probíhající jednání potvrdil mluvčí pošty Ivo Vysoudil. „V případě Děčína nyní jednáme se zástupci města o možném vzniku pošty Partner Plus, a to po poštách Děčín 3 (ulice Želenická) a Děčín 5 (ul. Lesní cesta), které ukončí provoz k 1. červenci,“ řekl Vysoudil Deníku.

Projekt Pošta Partner Plus byl v minulosti zřízen kvůli zájmu developerů, kteří v rámci povolovacích procesů museli v lokalitě, kde vznikala nová zástavba, zřídit poštu. Pokud byla podle zákona legislativy nepovinná, náklady na ni hradil developer. Nyní mohou tyto pobočky otvírat i obce. Nebude to pro ně ale zadarmo, každoročně to bude znamenat statisícové náklady. Jen na otevření budou potřebovat okolo 50 tisíc korun. Za tyto peníze pošta pobočku připojí do sítě, vyškolí zaměstnance a dodá označení pobočky. Dalších přibližně 30 tisíc měsíčně budou muset obce platit za IT podporu, servisní podporu oblastní pobočky nebo zapojení do produktové a finanční logistiky České pošty. Právě o těchto platbách chtějí města jednat nejčastěji, a to včetně Děčína. Zdají se jim totiž neúměrně vysoké. Oproti tomu pak pošta platí provozovateli šest korun za každou uskutečněnou transakci.

Zvládne podmokelská pošta nápor? Lidé z okolí rušených pošt se obávají, že ne

Kde přesně nová partnerská pošta bude, není zatím jasné. Oproti tomu jasné je, že nebude v původních prostorech pošty v bývalém nákupním středisku Dukla. „To je podle nás příliš luxusní prostor, máme vhodnější prostory. Nabízí se více možností, v Bynově máme několik městských objektů. Od školky přes školu až po dům s pečovatelskou službou,“ nabízí možné umístění pošty Partner Plus Anděl.

Omezení služeb na rušených pobočkách zaregistrovali zákazníci pošty již v polovině června. „Jak na webu ceskaposta.cz/zmeny, tak i na informačních letácích na rušených poštách najdou klienti informaci, od kdy se jejich zásilky v případě nezastižení adresáta budou ukládat na nové nástupnické pobočce a také informaci, o kterou poštu se jedná,“ uvedl mluvčí pošty Matyáš Vitík. Od poloviny června si tak lidé z rušených děčínských poboček musí chodit pro dopisy na podmokelskou poštu, od pátku 23. června pak také pro balíky. Důvodem jsou lhůty pro vyzvednutí jednotlivých zásilek, které mohou být v případě dopisů až dva týdny. Mohlo by se tak stát, že by bylo nutné uprostřed času pro vyzvednutí zásilky převážet z Bynova nebo Želenic do Podmokel.