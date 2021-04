Okres Děčín patří dlouhodobě mezi nejvíce zasažené okresy koronavirem, velmi často se ocitá v denních přehledech po přepočtu na 100 tisíc obyvatel na první příčce v počtu nakažených za sedm posledních dní. Právě tím krajská hygienická stanice zdůvodňuje svůj návrh na prodloužení uzavření škol o jeden týden. „Největší problém je ve vícečetných rodinách ve vyloučených lokalitách, především na Šluknovsku. Evidujeme také přibližně dvacet ohnisek ve firmách,“ vysvětlila krajská hygienička Lenka Šimůnková. Návrh se týká jen omezení provozu škol, školek, uměleckých škol nebo volnočasových aktivit. Na plánované otevření obchodů nebo zoologické zahrady nemá vliv.

Ve čtvrtek odpoledne hygienická stanice odeslala svůj návrh ministerstvu zdravotnictví, které by o něm mělo rozhodnout. Jak budou fungovat školy, se ale všichni dozvědí až na poslední chvíli. „V pátek máme ve 13 hodin tiskovou konferenci, tam se vše dozvíte,“ odpověděla mluvčí resortu Barbora Peterová na dotaz Deníku, kdy ministerstvo rozhodnutí vydá.

Resort svým pomalým postupem přidělal vrásky na čele rodičům a ředitelům škol, kteří se budou muset zařídit na poslední chvíli. Celý týden totiž počítají s tím, že v pondělí otevřou alespoň v omezeném režimu jako školy ve zbytku Česka. „Není to nic jednoduchého takhle narychlo. Pátek je poslední den, kdy můžeme něco zařídit. Před chvílí jsem psal rodičům, aby ještě vydrželi, že pořád nic nevíme,“ zlobil se ředitel Základní školy Na Stráni v Děčíně Vít Průša. On spolu se svými učiteli tak čekají na páteční tiskovou konferenci, kterou budou bedlivě sledovat. Teprve pak budou vědět, na čem jsou. „Většina rodičů využívá elektronickou komunikaci. Třídní učitelé mají kontakty na všechny rodiče, které musí informovat. Přes to vlak nejede. Takže jim budou muset zavolat,“ dodal Průša.

Velký problém nadělalo pozdní rozhodnutí ministerstva také školním jídelnám. Ty se totiž potřebovaly předzásobit dostatečným množstvím potravin, aby byly schopné od pondělí uvařit obědy pro všechny své strávníky. Jestli část svých zásob, především těch rychle se kazících, budou moci vyhodit, budou vědět v pátek. „V nejhorším se u těch zásob aspoň vyfotíme,“ povzdechla si rezignovaně hospodářka jedné ze školních jídelen na Děčínsku.

Podle údajů ministerstva zdravotnictví bylo v okrese Děčín k 8. dubnu na 100 tisíc obyvatel 324,22 nově diagnostikovaného pacienta za posledních sedm dní. To byl třetí největší počet v rámci celé České republiky, jen o den dříve byl Děčín první. Hygienici se ale obávají dalšího růstu v příštích dnech. Například na Chebsku, které patřilo před časem k nejvíce zasaženým regionům, ministerstvo eviduje v porovnání s okresem Děčín po přepočtu pouhou jedenáctinu nových případů – 28,37.