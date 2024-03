Při veřejném setkání před několika týdny, které bylo reakcí na schválení záměru vzniku kasina, pak starosta přiznal, že hlavní motivací pro obec jsou peníze. Díky kasinu by totiž Dobkovice při současné právní úpravě mohly získat navíc přibližně tři miliony korun, další peníze přislíbila firma dát mimo zákonné odvody. „Když tu nebude kasino, budeme dál fungovat. Momentálně ale nemůžeme investovat například do chodníků nebo silnic, protože na to nemáme,“ argumentuje starosta.

Aby bylo hlasování platné, musí k urně dorazit alespoň 35 procent voličů. Závazné pak bude tehdy, pokud se pro jednu z variant zároveň vysloví alespoň 25 procent všech voličů v obci. Tedy přibližně 130 lidí. Pro vypsání referenda se přípravnému výboru podařilo sehnat přibližně 170 podpisů. Jednodenní hlasování se uskuteční 24. května, dva týdny před evropskými volbami, které patří k těm s nejnižší volební účastí. Přitom konání referend právě v době voleb je obvyklé. „Stejně se kvůli referendu musí dělat zvlášť volební komise. Jednou chtějí o tom rozhodovat, tak si myslíme, že přijdou,“ myslí si starosta Faltus.



S vyhlášením poměrně rychlého referenda jsou spokojení členové přípravného výboru, který sbíral potřebné podpisy. Projednání vyhlášení referenda zabralo jen několik minut. „Jsem mile překvapená, jak to bylo rychlé a stručné. O termínu jsme se předem nebavili, vůbec se mnou nekomunikovali,“ řekla po jednání zastupitelstva předsedkyně přípravného výboru Lenka Horanská, kterou překvapilo, že obec nespojila referendum s konáním voleb. Přípravný výbor se nyní bude snažit přesvědčit co nejvíce lidí, aby k hlasování dorazili a referendum bylo platné a závazné. Stejně tak chce o konání referenda informovat i obec. „Já se budu snažit, abych informovala co nejvíce lidí. Sama za sebe mohu říct, že jsem se o podobné věci donedávna vůbec nezajímala, nečetla jsem vývěsky nebo obecní web. A nedělá to spousta lidí,“ dodala Horanská.

Místní referenda nejsou příliš obvyklá a zpravidla se v nich rozhoduje o zásadních strategických otázkách dané obce. Před třemi lety tak například na ústeckém Střekově hlasovali o vzniku obchodní zóny. O zákazu hazardu pak hlasovali loni na podzim ve středočeských Tuchoměřicích, kde jasně zvítězili odpůrci vzniku kasina. Proti jeho vybudování se vyslovilo 84,5 procenta hlasujících a vzhledem k dostatečné účasti voličů bylo referendum nejen platné, ale i pro obec závazné. A to přesto, že firma Bonver, která kasino chtěla vybudovat, slibovala obci velké peníze a do ovlivnění obyvatel zapojila i slavné osobnosti jako je Jan Koller nebo Marek Vašut.

Naopak na Kladně si budou muset na hlasování o hazardu ve městě počkat až do podzimu 2025. Město chtělo dřívější termín, soudy ale rozhodly o tom, že se vyhoví návrhu přípravného výboru a nařídily konání v čase sněmovních voleb na podzim roku 2025.

