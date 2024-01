Nekomunikujete, neposkytujete dostatečné informace, máme strach o bezpečnost. Takové byly hlavní výtky během téměř tříhodinového veřejného setkání od veřejnosti směrem k vedení Dobkovic. „Máte na svědomí rodiny, které tam nechávají výplaty. Je to úplně stejné jako když bojujeme proti alkoholu nebo drogám. Hazard je taky návyková věc a nikdo to tu nechce,“ řekl za bouřlivého potlesku jeden z účastníku veřejného setkání. „Jak je možné, že takovouto osvětu děláte až ve chvíli, kdy jsme si museli udělat petici a vy jste si to v klídku odsouhlasili, pane starosto. Teprve teď, když se to provalilo, tak jsme tu,“ rozčiloval se další muž z Dobkovic. „Viselo to řádně na vývěsce. Nikdo to nečtete,“ oponoval starosta Michal Faltus. Na pozvánce na prosincové zastupitelstvo, které záměr vzniku kasina projednávalo, ale nebyla o kasinu žádná zmínka. Pouze jeden z bodů informoval o schválení záměru podnikání firmy CEC Praha, bez specifikace provozovny.

Podle starosty byl jediným důvodem, proč zastupitelé souhlasili se záměrem vzniku kasina, nedostatek peněz v obecní pokladně. „Když to řeknu úplně stručně, základním důvodem pro přijetí záměru byla finanční otázka. Jsou čtyři možné scénáře vývoje obce. Buď nebudeme mít peníze na další rozvoj a obec bude chátrat. Druhou možností je se zadlužit. Třetí je spolufinancování zapojením nějaké fabriky nebo kasina, což je nyní nejmenší zlo. Čtvrtou pak prodej obecního majetku,“ řekl na veřejném setkání starosta s tím, že obci nyní chybí peníze na opravy chodníků, bytových domů nebo střechy školy. Záměrem se podle Faltuse obec zabývala rok a zvažovala pro a proti.

Ročně by podle zastánců vybudování kasina mohly Dobkovice získat na daních více než tři miliony korun, dalšího půl milionu navíc nabídla firma stojící za kasinem nad rámec daňových odvodů. Peníze z hazardu ale po vládním balíčku získávají i obce, které jej na svém území zakázaly. Například Děčín, kde platí zákaz hazardu pět let, by tak letos měl podle schváleného rozpočtu získat přes 12 milionů korun. „Když jsem si zjišťovala potřebné věci, tak mi ve městech, kde hazard zakázali, říkali, že když si dali na misku vah, kolik jim to vynáší a kolik je pak stojí problémy spojené s gamblerstvím, tak jim to nevyšlo tak úplně super,“ zmínila častý argument odborníků na závislosti autorka protikasinové petice Renata Lejnarová. Petici proti kasinu podepsalo 268 lidí, což je o téměř 40 více, než kolik jich v Dobkovicích dorazilo k posledním komunálním volbám.

V Dobkovicích má vzniknout kasino. Petici proti němu podepsalo více než 200 lidí

Dlouhodobě výdaje spojené s vypořádáním se s následky hazardu násobně převyšují příjmy spojené s hazardem. Podle Miloslava Bohunka ze společnosti CEC Praha, která má zájem v Dobkovicích provozovat kasino, je to zaviněné především velkým množstvím černých heren, které se uplatňují po výrazné regulaci v posledních letech. Převis nákladů nad příjmy z hazardu přitom platí dlouhodobě.

Podle odpůrců kasina by obec mohla chybějící peníze získat i jinak. Například v téměř šedesáti obecních bytech by lidé mohli platit tržní nájemné, k diskuzi se nabízí také daň z nemovitosti, zvýšení nebo osekání některých obecních výdajů.

Faltus se snažil odpůrce kasina uklidnit také tím, že pokud by se provoz kasina neosvědčil a byly s jeho provozem problémy, firma provozující kasino v Dobkovicích, která do něj plánuje investovat deset až patnáct milionů korun, by skončila. S tím by ale musel souhlasit přímo provozovatel a odejít dobrovolně, licence se totiž vydávají na nejméně tři roky.

Tady má v Dobkovicích kasino vzniknout:

Velkým problémem podle odpůrců kasina je bezpečnost, kdy by kolem něj musely chodit děti do školy, budova, kde má vzniknout, je totiž přímo ve středu obce. „Máme provozovnu v Jílovém. Pokud by tam vznikl nějaký problém, městská policie okamžitě volá mně a ten problém bychom následně řešili,“ snažil se přesvědčit odpůrce Miloslav Bohunek ze společnosti CEC Praha. Přitom právě bezpečnost byla hlavním důvodem, proč zakázali hazard v sousedním Děčíně, brzy zmizí herny a kasina také v Ústí nad Labem. Dobkovice navíc nemají svou vlastní obecní policii, republiková musí do Dobkovic v případě potřeby přijet z Děčína. Podle starosty Faltuse provozují kasina například v Huntířově, Petrovicích nebo v Jílovém, kde je kasino uprostřed sídliště, bez problémů. „A viděl jsi ty lidi, co tam jezdí po nocích? Já je viděl. V Děčíně to zakázali, v Ústí to zakázali. Nikde to nechtějí obnovit. A my jsme mezi Děčínem a Ústím,“ oponoval starostovi jeden z účastníků setkání.

Vznikem kasina by se znovu mělo zabývat dobkovické zastupitelstvo, které prozatím schválilo jen záměr. Podle vyjádření zastupitelů na veřejném setkání je ale zřejmé, že svůj názor na příchod kasina do obce nezmění. Je tak možné, že o hazardu v Dobkovicích nakonec bude rozhodovat referendum, po kterém někteří účastníci setkání volali.