Původně mělo krajské zastupitelstvo jednat o osudu rumburské nemocnice tento týden v úterý. Kvůli mimořádným opatřením, která zasáhla i do jednání samosprávných orgánů, jej ale bylo nutné zrušit. Přesto k částečnému vyjasnění situace okolo největšího zdravotnického zařízení na Šluknovsku došlo.

„Rada doporučila zastupitelstvu, aby jsme se jako Ústecký kraj do dražby přihlásili s tím, že se o tom bude jednat ještě s předsedy všech pěti zastupitelských klubů,“ řekl hejtman Oldřich Bubeníček (KSČM). On sám je přesvědčen, že zastupitelstvo na doporučení rady dá.

Rozhodovat by se mělo na řádném jednání 20. dubna. Podle informací Deníku by v případě koupě ale Lužická nemocnice nebyla začleněna pod Krajskou zdravotní, ale stala by se pravděpodobně součástí některé z již dnes existujících „příspěvkovek“.

Na jakou částku by mohl Ústecký kraj při dražbě jít, politici nezveřejnili. Pokud by tak učinili, snížilo by to šance na úspěch v dražbě. Její součástí je v první fázi pouze prodej nemovitého majetku. Zda má hejtmanství zájem o všechny prodávané budovy za 63 milionů, nebo jen o některé z nich, zatím není jasné. Při prodeji na části je poliklinika nejlevnější, nejnižší nabídka na tento objekt by měla dosáhnout deseti milionů korun. Podhájí pak znalec odhadl na 17 milionů korun. Nejdražší je pak hlavní nemocniční budova, která je oceněna na 36 milionů.

Podle insolvenční správkyně Martiny Jinochové Matyášové prodej nemocnice prozatím běží podle plánu. Zájemci mají podávat nabídky do konce dubna.

„Nemohu ale dělat prohlídky nemocnice, protože musíme chránit pacienty i zdravotnický personál,“ vysvětlila insolvenční správkyně. Ta se musí nyní vyrovnat s obrovským propadem lékařských výkonů. Stát totiž výrazně zasáhl do fungování nemocnic, které nyní musí na základě jeho rozhodnutí odkládat plánované operace. Ty přitom například v Rumburku tvoří významnou část příjmů.

Dělají se jen neodkladné operace

„Můžeme dělat pouze neodkladné operace. Je to problém všech nemocnic. Myslím, že se s tím budou muset pojišťovny nějak popasovat, protože stále musíme platit provoz včetně zaměstnanců,“ uvedla Jinochová s tím, že i v rumburské nemocnici jsou připraveni na zhoršení situace související s koronavirovou nákazou. Vyčlenili tam potřebný počet lůžek, která by mohli využít pacienti s COVID – 19.

Do prodeje nemocnice výrazně zasáhla současná situace spojená především s omezením jednání zastupitelstev obcí a krajů. Zatímco Sněmovna, Senát či vláda běžně jednají, v případě parlamentních komor i za společné přítomnosti jejich členů, jednání zastupitelstev je velmi omezené. Kromě toho, že se mohou sejít jen nad určitými tématy. Nesmějí navíc jednat za osobní přítomnosti. „Je otázka, jak budou kraje akceschopné a budou schopné zastupitelstvo za současné situace uspořádat,“ dodala insolvenční správkyně Jinochová.