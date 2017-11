Britský Princ Edward ocenil studenty ze Šluknovska

Šluknovsko - Z rukou Prince Edwarda, syna britské královny Alžběty II., si převzali prestižní zlaté ocenění Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu (DofE) studenti z Ústeckého kraje. Mezi nimi jsou i studenti škol ve Šluknovském výběžku. Program DofE, který funguje přes 60 let, podporuje britská královská rodina.

Prestižní zlaté ocenění si studenti z Ústeckého kraje převzali přímo z rukou britského Prince Edwarda.Foto: Archiv české kanceláře DofE

Ocenění si z Ústeckého kraje přijelo převzít celkem 13 účastníků do budovy Senátu České republiky. Tam jej získali za dlouhodobý rozvoj v oblasti sportu, talentu, dobrovolnictví a za uskutečnění dobrodružné expedice.



„Program celkově klade důraz na to, aby byl dostupný všem. Kdokoli ve věku od 14 do 24 let se do programu může zapojit," uvedl manažer komunikace české kanceláře DofE Martin Batko.



Projekt podle něj mladým lidem pomáhá k rozvoji osobnosti a získání zážitků, které pro ně mohou být užitečné v budoucím osobním i pracovním životě.

"Většina mladých účastníků říká, že díky DofE se naučili vytrvalosti a zdokonalili se například v rámci týmové spolupráce," uvedl Batko. „Velký ohlas má také dobrovolnictví a skutečnost, že se studenti naučili pomáhat druhým lidem,“ dodává.

Zlaté absolventy programu tentokrát ocenil Princ Edward, který převzal vedení celosvětové nadace po svém otci a zakladateli programu, Princi Philipovi. Program funguje od roku 1956 a je možné se ho zúčastnit ve více než 140 zemích světa. Zájemcům nabízí tři úrovně, které se liší podle délky trvání a obtížnosti.

Ve všech aktivitách si studenti zvolí vlastní cíl, na jeho naplňování potom dohlíží vedoucí DofE v místních centrech programu. Těmi mohou být například střední školy, střediska volného času, nebo i dětské domovy. Ti, kteří program splní, jsou pak oceněni při slavnostních ceremoniích.



„Když jsem se před několika lety přihlásila do DofE, mojí hlavní motivací bylo díky expedicím poznat cizí země. Tehdy jsem netušila, co všechno se díky DofE naučím a kolik nových věcí poznám. Každá složka programu mě posunula o kousek dál v mém osobním růstu,“ řekla jedna z úspěšných absolventek programu Karolína Veselá z Rumburku. Ta si program plnila na gymnáziu v Rumburku a byla mezi oceněnými.

Úspěšnými absolventy jsou i Dominik Maaz a Svatobor Richter z lesnické školy ve Šluknově, kteří se v rámci plnění jednotlivých úrovní vydali do Polska, kde se jejich expediční skupina věnovala mapování místních zřícenin. Oba dva se shodují, že předání certifikátů princem Edwardem je pro ně významnou událostí.

„Je to pro mě zážitek na celý život, na který asi jen tak nezapomenu,“ hodnotil Svatobor Richter dojmy ze slavnostního večera. Ačkoli už mají oba dva zlatou úroveň splněnou, Dominik Maaz dodal, že se s programem ještě zdaleka neloučí. „Plánuji se zařadit do Alumni klubu, který program nabízí, takže se dnes rozhodně nejedná o moje poslední setkání s DofE,“ vysvětlil.



DofE dosud přilákalo přibližně osm milionů mladých lidí po celém světě. V České republice se do něj zapojilo zhruba 2500 účastníků.

Princ Edward přijel do České republiky koncem října. Přicestoval sem kvůli účasti na akci s názvem International Gold Event, který česká kancelář DofE tento rok pořádala. Princ se již předávání cen v ČR účastnil v roce 2013.