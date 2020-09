Velmi rozladění jsou z čekací doby rodiče dětí ze čtyř děčínských školek. Tu první, v Moskevské ulici na Letné, magistrát po dohodě s hygieniky uzavřel kvůli výskytu nemoci Covid-19 minulý týden ve čtvrtek. „V neděli nám volali z krajské hygienické stanice s tím, že nejbližší volný termín je až tento týden v pátek. Je strašné, jak musíme čekat dlouho,“ postěžovala si maminka dvou dětí ze školky, které musí na testy.

Na další pak budou muset jít za čtyři až pět dní. Teprve pokud ty budou negativní, budou se moci vrátit do školky. Její nejstarší dítě přitom chodí do školy bez omezení. Stejně tak se omezení nevztahuje na rodiče. „Vím, že někteří rodiče jeli na testy do Ústí nad Labem, kde se na ně dostalo dříve. Tam ale museli čekat až tři hodiny. To jsme nechtěli podstupovat,“ dodala maminka dvojice dětí z Moskevské.

Podobně nespokojených je víc rodičů. Dohromady jsou nyní v Děčíně uzavřené čtyři školky, do kterých chodí přibližně 200 dětí. Kromě toho je v Letné v karanténě také jedna první třída zdejší základní školy. Všechny tyto děti musí postupně projít dvěma testy na Covid-19.

Přímo v Děčíně se mohou lidé nechat otestovat v nemocnici Krajské zdravotní. A to jak ti, kteří mají elektronickou žádanku od lékaře či hygieniků, tak samoplátci. Ti si testy nejčastěji platí proto, aby mohli vycestovat do zemí požadujících při vstupu negativní testy.

„V průběhu léta jsme denně otestovali v děčínské nemocnici na koronavirus 20 až 30 lidí. V posledních dnech tento počet vystoupal ke stovce,“ uvedl mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.

Hygienici by přitom uvítali, pokud by kapacita na testování na Děčínsku byla vyšší. „Testovací kapacity na Děčínsku nedostačují jenom nám, ale ani lékařům. Ať těm praktickým, nebo například ORL. Ti musejí často své pacienty posílat na testy do Ústí nad Labem,“ uvedla krajská hygienička Lenka Šimůnková.

Kromě děčínské nemocnice dělá odběry na Covid-19 také praktický lékař ve Šluknově Vratislav Prejzek, který tak pokrývá severní část okresu. Na svých facebookových stránkách pravidelně po každém odběrovém dni zveřejňuje počet pozitivních případů s tím, že tuto informaci má také krajská hygiena.

Děčínsko patřilo dlouhé týdny mezi krajské premianty. A to i přesto, že první český pacient byl diagnostikován na jaře v Děčíně. V jednu chvíli dokonce v tomto regionu nebyl ani jeden pozitivně testovaný pacient, což bylo unikátní také v rámci celé České republiky. Na začátku září ale začaly počty lidí, u kterých testy odhalily přítomnost koronaviru, prudce stoupat. Během jednoho týdne počet pozitivních vzrostl o čtyřicet a vynesl Děčínsko do čela pomyslného krajského žebříčku. Za výrazné rozšíření mohlo několik lidí, kteří si virus přivezli například ze západních Čech z Františkových Lázní. „Jedná se o tři skupiny rodin a jejich přátel. Všechny případy jsme aktivně vyhledali,“ vysvětlila tehdy Lenka Šimůnková.

Od začátku března na Děčínsku onemocnělo více než 110 lidi, šedesát se jich vyléčilo a nikdo v souvislosti s Covid-19 nezemřel. V Ústeckém kraji hygienici registrují od začátku března nejvíce případů na Litoměřicku, téměř 370.

I přes výrazný nárůst počtu nemocných stále patří Děčínsko k okresům s nižším počtem aktuálně pozitivně testovaných přepočtených na 100 tisíc obyvatel. Například Praha má podle údajů Ministerstva zdravotnictví takových případů dvojnásobek, stejně jako Třebíč nebo Svitavy. Mnohem více případů mají také celé střední Čechy, velká část Vysočiny, jižních Čech a Plzeňského kraje.

Ještě výraznější rozdíly jsou pak vidět na statistikách nově pozitivně testovaných za posledních sedm dní přepočtených na počet obyvatel. Podle údajů resortu se tato hodnota vyšplhala na Děčínsku na 11,58 pacienta na 100 tisíc obyvatel. To je téměř polovina oproti Ústí nad Labem nebo třetina v porovnání s Litoměřickem. Ještě výraznější rozdíl je pak s nyní největším ohniskem v Česku, s Pelhřimovskem. Tam hygienici evidují za poslední týden 116 případů na 100 tisíc lidí.