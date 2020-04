Kousek po kousku vylepšuje František Švandrlík terénní cyklistickou dráhu na břehu říčky Bystré v Horních Habarticích. Slouží především místním dětem, aby se naučily ovládat kolo a nebály se na něm vyjet ani do těžšího terénu.

S budováním pumptracku začal před šesti lety. Nejprve vybudoval malý okruh, později přišel i velký okruh a další překážky. Pumptrack je typ dráhy, který používá pumpování, tedy pohybu nahoru a dolů, jako hnací síly jízdního kola namísto šlapání. „Není to úplně klasický pumptrack jako třeba v Růžové. Beru to spíš jako skill centrum, kde se malé děti naučí jezdit přes boule. Naučí se, že do zatáčky nesmí najíždět středem. Prostě se naučí ovládat kolo,“ vysvětlil hlavní motivaci autor dráhy Švandrlík.

Ten by chtěl dostal na pumptrack i dospělé jezdce. „Ti se bohužel stydí optat, jak mají kterou část projet. Když se naučíte takové drobnosti jako přejet houpačku na bezpečném místě, tak vám to v terénu přijde naprosto automatické a cítíte se na kole jistěji,“ vysvětlil stavitel tratě, který ji vybudoval především pro radost z toho, že lidé jezdí na kolech. On sám začal jezdit před téměř třiceti lety, velmi brzy se přesunul z běžného kola na bikros a hledal místa, kde by mohl s kolem skákat.

Hornohabartická dráha vyrostla na břehu říčky Bystrá na místě, kde kdysi byl náhon k vodnímu mlýnu. Dnes zde není možné kvůli povodním nic postavit. „Byl to úplně nevyužitý pozemek, stačí menší povodeň a je zaplavený. Jsme rádi, že má dnes využití a sportují tam hlavně děti,“ uvedl starosta Horních Habartic Ladislav Donát. Obec pozemek pronajala za symbolické nájemné.

Cyklistická dráha se neustále proměňuje. Například letos přibyla kamenná cesta. „Miluji Rychlebské stezky v Jeseníkách, jejichž nedílnou součástí jsou právě i kamenné cesty. Stýskalo se mi po nich, chtěl jsem tu alespoň něco, co by mi je připomínalo, mít,“ přiblížil touhu po rozšiřování tratě Švandrlík.

Na tu v Horních Habarticích mohou na horských kolech vyrazit i malé děti, zvládnou ji i na šestnáctipalcovém kole. Musí ale pochopit, že na velkém okruhu nesmí šlapat všude, protože by si mohly škrtnout na hranách šlapkou.

Nově postavená kamenná stezka je určená spíše větším cyklistům, protože na ní podle Švandrlíka potřebuje mít jezdec určitou frekvenci šlapání. Desetileté děti by ji ale měly již zvládnout. Je na ni možné vyjet i s koly o průměrů 29 palců. „Je to sice složitější, ale zvládne to. A když na to přijde, tak je potom v lese na to připravený,“ řekl Švandrlík.

Hlavní je mít helmu

Přestože by se mohlo zdát, že se jedná pouze o mírně upravený terén, není tomu tak. Vše má svůj řád. Právě na Rychlebských stezkách totiž Švandrlík před sedmi lety absolvoval kurz stavitele tratí. Tyto své znalosti chtěl využít i při budování velkého trailu v okolí Horních Habartic. „Bohužel to padlo na tom, že plánovaná trasa vedla přes pozemky velkého množství majitelů. Kdyby se povedlo něco v okolí, byla by to nádhera. Ale nechci se pouštět do ilegálů, to vede jen ke zklamání,“ poznamenal Švandrlík.

Kromě samotné techniky jízdy učí děti na svém pumptracku také zásadám bezpečnosti na kole. Podle jeho slov je nejdůležitější součástí výstroje cyklisty helma. „Ruce nebo nohy nějak dohromady dáte, ale hlavu ne,“ zdůraznil význam přilby zkušený jezdec. Kromě ochrany hlavy si je možné pořídit také chrániče na lokty, ruce nebo kolena. „Určitě se nic nepokazí páteřním chráničem. Při jízdě lesem se vyplatí také chrániče holení,“ vypočítal další ochranné pomůcky pro cyklisty František Švandrlík.