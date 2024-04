/FOTO, VIDEO/ Zbrusu nové kanceláře, sklad zbraní, ale také cela. Policisté v Benešově nad Ploučnicí se přestěhovali z nevyhovujících prostor, které měli na tamní radnici. Nově je lidé najdou přímo na nádraží. Vedení policie se totiž domluvilo na využití velké nádražní budovy se Správou železnic, která nedávno dokončila rekonstrukci nádraží za více než 50 milionů korun. Na Děčínsku je to už druhé nádraží, kam se policie přestěhovala. Hlídková služba má své zázemí také na hlavním nádraží v Děčíně.

Policisté se v Benešově nad Ploučnicí přestěhovali na nádraží. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

Benešovské oddělení patří k největším na Děčínsku, zajišťuje bezpečnost na území sahajícím od Verneřic až po Starou Olešku. Doposud měli benešovští policisté služebnu na radnici na náměstí v historickém centru města. „Podmínky, které jsme měli na starém oddělení, byly pro nás nevyhovující. Jak velikostí, tak i vybavením. Jak se policie vyvíjí, tak musíme mít krátkodobou celu nebo zbrojní sklad,“ vysvětlil velitel benešovského obvodního oddělení Václav Knespl.

Po kolika letech se policisté v Benešově stěhují do nového, není jasné. Na radnici totiž nemají bližší informace o tom, kdy se policie do prostor městského úřadu přemisťovala. Zjistit nějaké informace se snažili i sami policisté. „Hledal jsem v dokumentech, jak dlouho bylo obvodní oddělení na radnici. Ani my jsme se nedopátrali toho, jak dlouho jsme tam působili,“ přiznal okresní policejní ředitel Tomáš Kolbaba s tím, že Benešov byl svým zázemím jedním z nejhorších obvodních oddělení v okrese Děčín.

Policisté nově obývají první patro kompletně opravené budovy. K dispozici mají nejen moderní kanceláře nebo nezbytnou celu, ale také pánské a dámské šatny, toalety nebo kuchyňku. „Pro nás je to signál, že se umíme postarat nejen o vlastní lidi, ale i o veřejnost. Práce v těchto prostorách je úplně jiná než na starých odděleních, kde už to vybavení není takové, jaké by mělo být,“ řekl při otevření nového obvodního oddělení krajský policejní ředitel Zbyněk Dvořák.

V Kyjovském údolí ožila legenda o pašerácích, správa parku buduje novou stezku

Kromě policie se na nádraží přesunul také archiv stavební úřadu, který zde bude skladovat neaktuální spisy. V minulosti se uvažovalo také o přestěhování informačního centra, podobně jako je tomu v Děčíně, kde je jedno z informačních center na hlavním nádraží. To benešovské ale nakonec zůstalo na náměstí ve středu města.

Na přestěhování policistů předem upozorňovala místní radnice. „Rádi bychom do prostor po policii přesunuli městskou policii. Pro Policii České republiky to znamená důstojné prostory a pro občany Benešova opravené nádraží,“ zmínil starosta Benešova nad Ploučnicí Petr Jansa dokončenou rekonstrukci nádraží, za kterou zaplatila Správa železnic 53 miliony korun.

Benešovský velitel si od nového zázemí slibuje, že by mu mohlo pomoci naplnit stav. Nedávno jeho dva lidé uspěli ve výběrovém řízení do vyšších útvarů, dohromady nyní chybí v Benešově tři policisté. Za plného stavu by jich zde mělo sloužit 16. „Doufáme v to, mohl by to být pro nás velký benefit. Zkoušíme mnohé, jak je nalákat, ale zatím se nám nepodařilo stav naplnit,“ doplnil Václav Knespl, který se už v nové velitelské kanceláři zabydlel.

Mohlo by vás také zajímat: Unikátní řetězovou lávku v Děčíně čeká oprava, město ji kvůli rekonstrukci zavře