Pokud si lidé dnes chtějí vyrazit z Františkova nad Ploučnicí na nákup do benešovského supermarketu, mají to necelých pět kilometrů. Od září ale taková cesta může nabobtnat na téměř 18 kilometrů. Nejkratší objížďka uzavřeného mostu totiž vede po běžných silnicích přes Velkou a Malou Bukovinu. Stejně tak budou muset jezdit kilometry navíc lidé z Heřmanova, Valkeřic nebo Verneřic. Oficiální objížďka stanovená krajem je přitom ještě delší.

„Objízdná trasa pro osobní a nákladní automobily je stanovena v trase Žandov – Česká Kamenice a dále z České Kamenice po I/13 na Děčín. Pro pěší bude přes železnici vybudována lávka,“ uvedl mluvčí krajského úřadu Martin Volf s tím, že není zatím jasné, kudy budou jezdit autobusy.

Tato trasa by pro lidi žijící za mostem přes železniční trať znamenala další desítky kilometrů navíc. Přesto je ale naděje, že by nakonec cesta do Benešova nemusela být tak náročná.

„Jsme předběžně domluvení s majiteli bývalého Benaru, kudy by mohla vést doprava. Máme domluvenou schůzku s krajským úřadem, starosty okolních obcí, zhotovitelem i majiteli tohoto areálu, po které by mělo být vše jasné. Je potřeba ještě dořešit menší technické problémy,“ vysvětlil starosta Benešova Pavel Urx s tím, že by tato možnost měla být určena především místním. Podle jeho názoru je také třeba včas odklánět tranzitní dopravu mezi Děčínem a Českou Lípou na Českou Kamenici.

Původní návrh dopravního inženýra byl vést všechnu dopravu z frekventované silnice II/262 přes Sokolský Vrch. To ale není možné, komunikace je v této části Benešova velmi úzká, na řadě míst má na šířku sotva čtyři metry a s tisíci auty denně by si neporadila. Podle sčítání dopravy, které uskutečnilo před čtyřmi lety Ředitelství silnic a dálnic, projede každý den v tomto úseku více než 4 300 automobilů.

Kromě silniční dopravy zasáhne oprava mostu také železniční trať z Děčína na Českou Lípu, která pod ním vede. Kvůli bezpečnosti totiž nebudou pod ním moci projíždět vlaky a od 15. září do 14. října je proto naplánovaná výluka. Během ní by místo vlaků měly jezdit autobusy. I pro ně bude nutné najít cestu.

„Klasické velké autobusy by se do průjezdu průmyslovým areálem asi nevešly. Ale je možné nasadit menší typy,“ nastínil jednu z možností vedení náhradní i běžné autobusové dopravy Pavel Urx. Benešov a okolní obce se snaží vyjednat průjezd autobusů také kvůli tomu, že zahájení opravy je naplánováno přesně na začátek školního roku, kdy se z okolních vesnic každé ráno sjíždí do benešovské školy desítky dětí. Další lidé pak do města jezdí za prací.

Oprava mostu je součástí rozsáhlé rekonstrukce silnice II/262 z Děčína na Českou Lípu. Za úsek dlouhý 17 kilometrů mezi Děčínem a Starým Šachovem, který leží na hranici krajů, zaplatí ústecké hejtmanství více než 350 milionů korun. Většinu potřebných peněz získal kraj z Integrovaného regionálního operačního programu.