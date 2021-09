Pavel Urx byl starostou Benešova od roku 2018, ve stejné době se stal místostarostou Petr Jansa. Urx tehdy ve funkci vystřídal Filipa Ušáka, jehož Koalice PRO Benešov sice opět získala nejvíce hlasů ve volbách, nepodařilo se jí ale vyjednat spolupráci s žádným dalším silným uskupením a odešla do opozice.

Zastupitelstvo zvolilo také novou místostarostku, do vedení radnice se dostala Andrea Kulíková z uskupení Náš Benešov. V radě města spolupracují ještě Alternativa pro Benešov, jedna členka je za ČSSD.

A na co je Pavel Urx za dobu svého starostování nejvíce hrdý? „Myslím, že se nám díky dobře vyjednanému investičnímu úvěrovému rámci podařilo dobře překlenout dobu covidovou, nezastavily se investice. Udělala se rekonstrukce náměstí, cesta na hřbitov a další poměrně velké investice,“ řekl dnes už bývalý první muž Benešova.

Nečekaná změna se odehrála na radnici v Benešově nad Ploučnicí. Rok před volbami se tam přepřahá, dosavadní starosta města Pavel Urx (Benešovští patrioti) rezignoval a do pozice prvního muže města zastupitelé zvolili Petra Jansu (Benešovští patrioti), který byl dosud místostarostou.

