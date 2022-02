Oprava by měla začít v březnu, hotovo by mělo být v srpnu a rozdělena by měla být na čtyři úseky. Po celou dobu bude doprava řízena semafory. Zároveň bude zajištěna dopravní obsluha pro továrny, které jsou podél rekonstruovaného úseku. Do těch totiž pravidelně najíždí velké kamiony, čas od času je z nich potřeba vypravit i nadměrný náklad.

Zdroj: Deník„Samozřejmě to bude pro město velký problém. Prostředním městské i státní policie budeme muset ohlídat průjezd přes sídliště, aby si z něj řidiči neudělali objízdnou trasu,“ říká starosta Benešova nad Ploučnicí Petr Jansa. Dohromady potrvá rekonstrukce silnice mezi Děčínem a Starým Šachovem, tedy přibližně 17 kilometrů až na hranice s Libereckým krajem, čtyři stavební sezóny. „Právě kvůli poměrně dlouhému trvání dopravního omezení jsme svolali jednotlivé firmy, aby se mezi sebou zkoordinovaly. To se snad podařilo, mají na sebe kontakty, budou řešit kdo má kdy dovolenou,“ doplňuje místostarostka Andrea Kulíková.

Benešov zároveň plánuje, že se ke krajské stavbě na průtahu městem připojí a pokud to dovolí počasí a hlavně městské finance, plánuje opravit chodníky podél hlavní silnice. Zároveň chce využít žulové kostky, které jsou pod asfaltem Děčínské ulice na opravu jiné ulice v městské památkové zóně.

Pro Benešov to není první podobný dopravní problém v souvislosti s rekonstrukcí silnice II/262, nedávno byl totiž zcela neprůjezdný nový most přes železniční trať pod Sokolím Vrchem. Během prací na Děčínské ulici nebudou stanovené žádné objízdné trasy. Navíc mezi Benešovem a Děčínem se bude pracovat na několika dalších místech, takže se desetikilometrová trasa může ve špičce protáhnout i o několik desítek minut.

Řidiči si ani příliš nepomohou ani pokud by do Benešova chtěli vyrazit přes Markvartice a Dolní Habartice. Ředitelství silnic a dálnic totiž plánuje opravu silnice mezi Huntířovem a Veselým. „Navíc bude probíhat úplná uzavírka silnice Česká Kamenice – Žandov, kudy vedla objížďka při předchozích dopravních omezeních,“ přibližuje další komplikace Jansa a dodává odlehčeně, že bude nejlepší při cestě do Benešova během jara a začátku léta využít vlak. Pokud nebudou i na dráze výluky.

Po skončení opravy průtahu městem se benešovská radnice pustí také do kompletní rekonstrukce Vilové ulice. Tam loni Severočeská vodárenská společnost vyměnila vodovody a kanalizaci, do pokládky finálního povrchu. Dříve než bude dokončena rekonstrukce Děčínské ulice se radnice do její opravy nechce pouštět.