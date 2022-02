„Nás k tomu vedlo víc důvodů. Jedním z důvodů bylo to, že jsme měli veškeré zboží doma. A pokud chcete mít eshop nějak naplněný, tak to pak máte doma úplně všude a stávalo se to překážkou k normálnímu žití,“ vysvětluje Oldřich Vlasák, proč se svou partnerkou rozhodli otevřít kamenný obchod. Dalším důvodem bylo zvýšení důvěryhodnosti internetového obchodu tím, že mu dají kamennou prodejnu. Neodrazila je ani doba, kdy spousta jiných obchodníků zavírá. „My jsme jiní ve všem,“ směje se Alena Krupková. Pletení má přitom v Benešově a okolí velkou tradici, byť v průmyslových rozměrech. Až do 90. let ve městě bylo několik provozu Benaru.