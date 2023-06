/FOTO, VIDEO/ Ve čtvrtek 1. června se v děčínských Nebočadech spojily děti, aby pomohly svému spolužákovi s handicapem. Zapojily se do charitativního běhu Run and Help a přispěly na sportovní protézu ruky pro Dominika z Děčína.

Run and Help pro Dominika v Děčíně - Nebočadech | Video: Lesní klub Jurta

Právě Dominik, který se narodil bez části levé ruky, je tváří letošního ročníku Run and Help. Chlapec rád sportuje, hraje fotbal, úplně nejvíc ho ale baví jezdit na kole. Potřeboval by však speciální sportovní protézu, aby mohl pořádně chytit řídítka a nebolela ho při jízdě záda. "Protože se cena takové pomůcky pohybuje v řádech vyšších desítek tisíc korun a zdravotní pojišťovna na ni nepřispěje, obrátila se Domčova rodina na Konto Bariéry. Kromě Dominika chce nadace z výtěžku Run and Help přispět na speciální sportovní protézu také například 15letému Filipovi, který hraje badminton a golf, nebo 27leté atletce Tereze," sdělila Lucie Nekvasilová z Konta Bariéry.

11letý Dominik se narodil bez části levé ruky. Běhy Konta Bariéry mu pomohou

Zapojit se do projektu může každý. Stačí se registrovat na www.runandhelp.cz a dobrovolným startovným podpořit ty, kteří to potřebují. Sportovat lze kdykoliv a kdekoliv až do konce června. Patronkou projektu je tenistka Andrea Sestini Hlaváčková.

Run and Help 2023

Zdroj: Youtube