Zdroj: DeníkRozpočet na celou rekonstrukci má farnost starý mnoho let, nový si ani nenechala udělat. Kostel totiž opravuje především díky podpoře ministerstva kultury určené na záchranu kulturních památek po částech. Ročně se jedná o částky od 700 tisíc do jednoho milionu. Přispívá také litoměřické biskupství, které hradí farnosti povinnou spoluúčast na dotacích. „To není vůbec málo. Za tyto peníze jsme schopni opravit třeba buď dvě strany věže, sanktusníkovou věžičku nebo část střešní krytiny,“ přibližuje možnosti postupných oprav Vavřička. Ten počítá s tím, že oprava kostela bude trvat ještě dlouhé roky. V příštích letech čeká farnost postupná oprava střechy a také krovů. „Když je kostel otevřený, říkám veřejnosti, ať se na mne nezlobí, že se toho ani já, ani oni nedožijeme. Pokud je tam nějaký malý chlapeček nebo holčička, tak na ně ukážu s tím, že oni možná ano,“ říká Miloš Vavřička.

Kromě náročné rekonstrukce samotné stavby je potřeba také sehnat vybavení kostela, které bylo po druhé světové válce z velké části rozkradené. To zachovalé, které je skryté buď přímo v Rozbělesích, nebo v jiných kostelech, pak bude zcela nezbytné zrestaurovat.

Kostel svatého Václava letos v září oslaví významné výročí, uplyne přesně 240 let od jeho vysvěcení. Jeho stavba trvala neobvykle dlouho, protáhla se na padesát let od roku 1732 do roku 1783. Důvodem byl tehdy, podobně jako mnohdy dnes, nedostatek peněz určený na jeho stavbu. Ten zapříčinil i významné osekání plánů barokního stavitele Kiliána Ignáce Dientzenhofera, který je podepsaný například pod chrámem svatých Cyrila a Metoděje v Praze, kostelem svatého Mikuláše na pražském Staroměstském náměstí nebo kostelem svatého Jana Nepomuckého na Hradčanech. Za stavbou nového rozběleského kostela byl slib hraběte Jan Arnošta Thun-Hohensteina, který jeho stavbu přislíbil po svém návratu ze Svaté země. Položení základního kamene se ale již nedožil, naplnění slibu pak Jan Josef Thun-Hohenstein. Ještě dříve, než byl kostel dokončený, byla postavena v jeho sousedství barokní fara, která dnes slouží továrně zpracovávající hliník. Ta celý kostel doslova obklopila a stojí i na místech bývalého hřbitova.

Ve své době byl nejvýznamnějším kostelem v širokém okolí, velikostí velmi nezvyklý pro tak malou ves, kterou tehdy Rozbělesy byly. Sloužil totiž lidem žijícím na levém břehu Labe od Povrlů až k Dolnímu Žlebu. Cestou na mše a zpět domů tak strávili i mnoho hodin, protože tehdy chodili velmi často pěšky.

Kostel není běžně přístupný veřejnosti, přesto se do něj veřejnost může několikrát do roka podívat. Pravidelně je otevřený během Noci kostelů, při které putují i na Děčínsku spousty lidí od kostela ke kostelu. Druhou možností v roce, kdy je možné rozběleský kostel vidět i zevnitř, je 28. září, tedy na svátek patrona kostela svatého Václava. Dvakrát také v kostele byla příležitostná výstava. Jedna ukazovala zničené kostely, druhá pak o využití kostelů k jiným účelům než liturgickým.

Kostel svatého Václava v Rozbělesích

• Kde stojí: Ústecká ulice, Děčín

• Kdy a kým byl postaven: v letech 1732 – 1783 podle plánů Kiliána Ignáce Dientzenhofera

• Kdy zažil svou největší slávu: od středověku do poloviny 19. století, kdy byl farním kostelem pro obce na levém břehu Labe od Povrlů až po státní hranici

• Od kdy a proč chátrá: od roku 1945, kdy po vyhnání původních obyvatel a příchodu komunistů sloužil i jako sklad, uvažovalo se o jeho demolici, podobně jako u dalších kostelů na Děčínsku