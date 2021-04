Hlavní otec myšlenky trailů s názvem Vrcholy Středohoří Lukáš Veselý v rozhovoru přibližuje, jakou bude mít nový projekt podobu.

V kopcích Českého středohoří chystáte novinku v podobě dvou trailových běžeckých tratí. Jaká byla prvotní myšlenka pro jejich vznik?

Prvotní myšlenka vznikla už přibližně rok, dva zpět. V hlavě jsem měl orientačně trasu přes Středohoří, ale hledal jsem vhodnou formu. Do organizace hromadné akce se mi příliš nechtělo, jelikož je to půl roku příprav a za tři hodiny je po všem. Aktuální formát bude mít celoroční charakter a předpokládám dlouhodobý růst celé akce. Cílem je propojení Středohoří pro jednotlivce, běžce, skupiny i rodiny.

Zdroj: DeníkKdy na tratě budou moci oficiálně vyrazit první závodníci?

Obě trasy máme odzkoušené a prověřené. Víme tedy, že jsou technicky způsobilé a nejsou zde žádné překážky. Pohybujeme se stoprocentně přes turistické trasy a stezky. Nyní finišujeme s přípravou a směřujeme vše na letošní květen. Vše představíme v úvodním videu. Chystáme se oslovit během roku i běžecké ambasadory a možná budou také soutěže s partnery.

Konkrétní trasu trailů zatím tajíte. Prozradíte alespoň jejich délku a přiblížíte výškový profil?

Hlavní body trasy pomalu postupně představujeme na našem facebooku a instagramu. Uvedená místa a vrcholy budou zveřejněné na webových stránkách, na kterých také dokončujeme přípravu a lidé zde najdou veškeré informace o závodu, pravidla, místa trasy, tipy na výlety a další. Trasu závodu obdrží závodník do e-mailu po zakoupení registrace. Součástí e-mailu budou instrukce, mapa, odkaz na stažení do navigace a GPX souřadnic do hodinek a popis trasy dle bodů. Každý si tedy může vybrat způsob, podle kterého poběží, a myslím si, že se nikdo neztratí. Trasy budou dvě s názvem Half do 30 kilometrů a trasa Long do 77 kilometrů. Profil převýšení u Halfu je +1350, u Longu +3000 metrů.

Stojíte za myšlenkou vybudovat trailové trasy sám, nebo máte nějaké spolupracovníky?

Jsme pouze tři sportovní nadšenci, kteří projekt rozjíždí ve svém volnu po práci a podnikání. Kromě mě je to dále Soňa Jirásková, jež působí jako instruktorka pilates a kalanetiky v Litoměřicích. Na starosti má texty, korektury a úpravu. Třetím je Pavel Linke, který se nám stará o grafiku, reklamu a videa. Bez nich by to nešlo.

Jistě jste obě tratě několikrát odzkoušel. Jak moc budou náročné?

Odzkoušení tras a hledání té správné cesty bylo nejprve potřeba provést sám na sobě. Trasy jsem zkoušel ve dne i za tmy. Za sněhu i za deště. Na posledním Longu bylo minus 5 stupňů a slušná vrstva sněhu. Druhý dubnový víkend jsem zkoušel finálně trasu Half pro změnu za deště. Věřím, že lepší počasí čeká na naše závodníky již od května. Střední běžec se rád posune na trase Half. Trasa Long už bude pro zkušené trailové běžce se zkušeností trail a ultratrail. Trasa Half vede přes krásné vrcholy a cestou má ještě hezčí výhledy.

Trať přes krkolomné středohorské kopce nebude zřejmě pro každého. Mohou si na ní troufnout i méně zkušení běžci, kteří chtějí vyzkoušet něco nového?

Myslím si, že každý, kdo uběhne slušně závod na 10 až 20 kilometrů, se rád přesune na trailovou trasu Half k nám do kopců. Je to o přijetí výzvy a možnosti se běžecky posunout zase o něco dále. Věřím, že se najde plno běžeckých dvojic, které se podpoří. Celé je to o hledání nové motivace a nastavení individuální výzvy, kterou můžete plnit kdykoliv po 365 dní v roce. Stačí potrénovat, naladit formu, zaregistrovat se přes web a můžete vyrazit. Hlavní výhodou je možnost registrace po celý rok, kdy závodník není vázán na konkrétní termín, jako u pevných závodů.

Myslí i na doprovod

Budou mít běžci po trase i nějaké „záchytné“ body, kde si budou moci dopřát malé občerstvení? Ve Středohoří se nabízí například turistické chaty na Lovoši a Milešovce.

Ano, další myšlenka závodu je propojit lokální podniky a podpořit je. Zatím máme domluvenou spolupráci s Milešovkou, která je součástí obou tras. Všem podnikům, které se nachází na trasách, jsme poslali návrh s nabídkou spolupráce a možnosti zapojení. Stejně tak bylo informováno i České středohoří. Na trase Half i Long je tedy dostatek míst k doplnění zásob a občerstvení. Tato místa chceme i během roku sdílet a směrovat na ně doprovod závodníků. Máme připravená místa také pro takzvaný support tým, kde vás může rodina cestou podpořit. A zatímco vy běžíte, oni stihnou výlet po okolí.

V čem budou tratě pojmenované Vrcholy Středohoří specifické? A mohou se závodníci těšit na nějaké odměny?

Hlavní myšlenkou je běh přes pevně stanovené body a pevně daná trasa. Žádný virtuální závod. Závodníci mají možnost poměřit svůj čas a výsledek s ostatními absolventy trasy. Jednou ročně plánujeme osobní setkání závodníků u našich partnerů a vyhlásíme mimořádné a nejlepší výkony účastníků, tedy za předpokladu, že to epidemická situace dovolí. Každý závodník, pokud bude chtít, bude mít možnost uveřejnit svůj čas na našem webu. Registrace půjdou zakoupit přes náš e-shop, kde na výběr budou tři cenově dostupné druhy startovného. Po dokončení závodu nám účastníci zašlou záznam z aplikace a my jim zašleme e-diplom, dopis, stylovou medaili a nálepky o splnění výzvy. Každý si určitě vybere. Hrajeme podle pravidel fair play.

Zdroj: archiv Lukáše VeseléhoJsou v Českém středohoří i jiné trailové tratě nebo budou ty vaše první?

Podobný, nebo stejný koncept tu zatím není. Existuje ale v Beskydech, kde je možný pro běžce i turisty. Dále je Ultratrail v Lužických horách – 100 kilometrů za 24 hodin přes vrcholy, kde jsou také pevné body trasy.

Kolik je podobných tratí v Česku? Lze ty středohorské k nějaké z nich přirovnat? Máte některé z nich zaběhnuté?

Několik jednotek jich bude. Profilem budeme podobní horským závodům. Převýšením určitě. Nyní ale jedou hlavně virtuální závody. Chceme spíše přilákat trailové běžce a horské běžce. Na pevnou trasu, žádný virtuál. Stejně tak je kolem nás plno běžeckých skupin, které se rády proběhnou po horách i v lese. Budeme se snažit přilákat také menší běžce, kteří běhají třeba 5 až 10 kilometrů a postupnou motivací je připravit na trasu Half. Já osobně mám zaběhnuté spíše pevné závody, jako Běhej Lesy, Horské výzvy a rád bych se podíval na největší závod u nás B7 v Beskydech (Beskydská sedmička, zkráceně B7, je extrémní závod, horský ultramaraton a horský dálkový pochod v Moravskoslezských Beskydech o přibližné délce 100 km, pozn. redakce). Myslím si, že Vrcholy Středohoří budou ideální trénink před B7 pro všechny.

Tušíte odhadem, kolik lidí se v Česku tomuto sportu věnuje a zda trend příznivců stoupá?

V Česku trend běhu roste a stále více lidí běhá. Důležité je začít a vyběhnout. V poslední době roste velká poptávka po vyběhnutí do přírody a hor, kde běžci hledají nové výzvy. Každopádně závodů ve městě je stále plno a je na každém, co si vybere. Je dobré si vyzkoušet, co vás bude nejvíce bavit a střídat možné kombinace i trasy.

Kdy jste začal s během a děláte i jiný sport?

Běh jsem měl od mala jako doplněk a vyhrával jsem školní závody a přespolní běhy, ale nikdy jsem neběhal závodně. Registrovaně se věnuji lednímu hokeji a hokejbalu. Bohužel se nám nepodařilo díky situaci ohledně koronaviru dokončit sezonu 2019/2020 a z té letošní máme odehrané dva zápasy. Těšil jsem se na hokejové play-off s Chomutovem. Místo toho poslední rok máme pouze zábavu formou běhu a chození po horách.

Co byste doporučil rekreačním běžcům, kteří se chtějí posunout o stupeň dál a začít běhat ve složitějším terénu, než jsou městské parky nebo cyklostezky?

Určitě je potřeba kvalitní obuv pro trail. Pro složitější terén je potřeba přibalit do batohu více pití, oblečení a mobil. Na dlouhé trasy je vždy lepší chodit ve dvou. Každý si musí najít to, co mu vyhovuje a vzít si od každého něco a poslouchat zkušené běžce. Je dobré pročíst i běžecké časopisy, které u nás vychází. Na delší trasy doporučuji brát si trekové hole pro běh do kopců. Já se držím hesla: běh je zábava a cestou se podívám na nějaká pěkná místa. Určitě nehoním minuty na každém kilometru. Co je pro někoho málo, může být pro jiného hodně. Chceme se bavit, užívat si běhu, pomoci jeden druhému ke splnění výzvy a najít radost z běhání.