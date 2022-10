„O čtvrtinu je opravu hodně, to se mi vůbec nelíbí. Časové jízdenky se mi nevyplatí. Jezdím ze Žatce do práce do Mostu, ale jezdím jen dvakrát nebo třikrát týdně. Zbytek mám home office, jedu autem nebo jinam. Takže časové jízdenky jsou pro mě zcela nevýhodné. Měsíční a týdenní se vyplatí, jen když jezdíte opravdu každý den nebo skoro pořád. Kupuji si tedy jednotlivé, u kterých bych měla platit o deset korun více za jednu jízdu? To se mi zdá opravdu moc,“ rozčiluje se Alena Kovářová.

Zatímco dosud za jednu jízdu ze Žatce do 27 kilometrů vzdálené zastávky v Mostě zaplatila 43 korun, nyní má platit 53. S mobilní aplikací či zákaznickou kartou to je nyní 38,70 korun, nově zhruba 48 korun.

Její spolucestující zdražení chápe. „Vše šlo nahoru, bohužel musí jít i autobusy a vlaky. Samozřejmě nejsem rád, ale co se dá dělat,“ říká Miroslav Staněk. Ten ale dojíždí každý den, využívá proto časové jízdenky. Do Mostu nyní 7denní stála 323 korun, bude 375. Měsíční, kterou si Miroslav Staněk kupuje, přijde nyní na 1118, nově zaplatí kolem 1229, tedy zhruba o sto korun měsíčně více.

Roční se vyplatí, ale kdo na ni má?

Velké zdražování se nelíbí ani Lucii Havlenové, která každý den dojíždí ze Žatce do Loun. „Chápu, že se zdražit muselo. Ale o tolik? Je to hodně,“ mrzí ji. „Abych si koupila najednou roční jízdenku, která bude nejvýhodnější, na to nemám. Vždyť bude stát přes deset tisíc korun. Kupuji si čtvrtletní, takže za rok si připlatím kolem tisícovky. To už je v rodinném rozpočtu hodně znát,“ pokračuje Havlenová.

Vedení kraje se brání, že zdražování je při zachování četnosti spojů a komfortu nevyhnutelné. Náklady velmi vzrostly. Kraj totiž za stejný rozsah provozu dopravy i tak zaplatí dopravcům kvůli rostoucím cenám energií a pohonných hmot asi o 300 milionů více. „Při výpočtu nových cen byly zohledněny ceny vícedenních jízdenek, tak aby byly cestujícími preferovány a pravidelným cestujícím se ceny jízdenek tolik nezdražily,“ informovala mluvčí Ústeckého kraje Magdalena Fraňková. „Předkládané ceny jsou navýšeny přibližně o 10 % u 30denních jízdenek a 8 % u 90denních jízdenek, 16 % u 7denních jízdenek a 24 % u jízdenek pro jednotlivou jízdu. Nabídka vícedenních jízdenek je nově rozšířena o roční varianty. Ceny těchto jízdenek jsou naopak o 9 % levnější oproti stávajícím cenám za 11 kusů 30denních jízdenek“ pokračovala Fraňková.

„Kdo si pořídí roční jízdenku, vyhne se zdražení úplně. Zaplatí za ni méně než nyní za čtyři čtvrtletní. Je to sice velká částka najednou, ale pokud ji lidé dají dohromady, je to nejlepší varianta,“ vysvětlil šéf odboru dopravy na krajském úřadě Jindřich Franěk.

Nová roční jízdenka ze Žatce do 27 kilometrů vzdáleného Mostu přijde příští rok na zhruba na 11 191 korun. Aktuálně by cestující za čtyři čtvrtletní zaplatil 12 040. Ze Žatce do Loun, tedy 25 kilometrů, bude v roce 2023 k mání za zhruba 10 670 korun, nyní cestující za čtyři 90denní jízdenky platí 11 480.

Právě vysoká částka, která se musí zaplatit najednou, ale řadu lidí od nákupu odrazuje. Finanční odborníci radí si dávat peníze stranou postupně, šetřit si na podobné výdaje průběžně. „Takovou částku najednou dát nemohu, to je na mě moc. Už moc nemám z čeho šetřit. Kupuji si čtvrtletní, už tak je to vysoká částka, ale pořád je to výhodné,“ odrazuje pořizovací cena roční jízdenky například Mirku Hrubešovou z Mostu.

Nově si budou moci měsíční jízdenku zakoupit držitelé průkazů ZTP a ZTP/P. Kraj také rozšíří počet lidí, kteří budou mít nárok na zvýhodněné roční jízdenky za 550 korun. Mělo by se jednat až o 16 tisíc lidí, půjde o zaměstnance kraje, jeho příspěvkových organizací, například učitelů středních škol, ale také Krajské zdravotní, tedy lékařů a sester. Kraj si od toho slibuje zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce. Některým kritikům se ale nelíbí, že na tento benefit dosáhnou všichni „zaměstnanci kraje“, tedy i úředníci nebo pracovníci muzeí a podobně.