Doposud jezdí v pracovní dny od rána do brzkého večera do hodiny dva autobusy linky 207 a dva 201. To se od března změní. „Je to věc, o které se již delší dobu uvažovalo, protože obě linky vedou v téměř totožné trase. Nejedná se o zrušení, ale o včlenění. Takže spojů bude jezdit stejně jako doposud a pro cestující jde o zvýšení komfortu, protože nemusí řešit, která linka zrovna jede,“ řekl předseda představenstva dopravního podniku Zdeněk Machala.

Pro dopravce bude znamenat zrušení jedné z linek více kilometrů, ty se pak bude snažit ušetřit jinde. Například na víkendovém provozu. Zatímco nyní jezdí víkendová linka 229 a linka 201 v sobotu dopoledne po dvaceti minutách, od března bude jezdit stejně jako po zbytek víkend po třiceti minutách. „Přestože se cestující postupně do autobusů vrací, stále jsme se nedostali na předcovidová čísla,“ vysvětluje snížení počtu autobusů Machala.

Díky omezení víkendových spojů se sníží nájezd o 24 tisíc kilometrů, dalších více než 32 tisíc kilometrů ušetří proškrtání večerních spojů. Například na lince 201 a 202 budou jezdit po půlhodině, doposud jezdily každých dvacet minut. Se škrty se počítá také u nočních spojů na linkách 232 a 233. Dohromady by se tak roční nájezd měl snížit o 82 tisíc kilometrů z celkových více než dvou milionů. Dopravní podnik si od toho slibuje úsporu přesahující dva miliony korun. Klesne také potřeba řidičů, kterých má celý segment veřejné dopravy nedostatek.

Již při změně jízdního řádu v prosinci 2020 Děčín přešel celoročně na prázdninové jízdní řády, což na páteřních linkách znamenalo prodloužení taktu z deseti na patnáct minut. Díky tomu dopravní podnik ujel o 130 tisíc kilometrů méně.

Zrušení jedné z linek bude přínosem i pro obyvatele Želenic. Uvolní se zde totiž prostor, který využívaly jako točnu autobusy linky 207. Město tak zde bude moci vybudovat nové parkoviště a alespoň částečně tak uvolnit tlaku na parkovací místa na sídlišti. Tam by mohlo najít místo až 25 aut.

Dopravní podnik navrhuje také další změny, které by měly pomoci s financováním chodu společnosti. Jednou z navrhovaných možností je zavedení jízdného pro cestující nad 70 let, kteří dnes tvoří největší část cestujících v děčínských autobusech. Představenstvo navrhuje měsíční jízdné 50 korun, případně roční 500 korun. To by vzhledem k počtu takových cestujících přineslo do pokladny dopravního podniku přibližně 3,5 milionu korun. Tímto návrhem se ale prozatím ani rada, ani zastupitelstvo nezabývaly.