Jednotlivá jízdenka nově stojí při platbě v hotovosti 22 korun, do středy byla o dvě koruny levnější. Při platbě kartou stejný cestovní doklad stojí 18 korun, o tři koruny více než doposud. O desetinu zdražila také celodenní jízdenka, která od začátku července stojí 66 korun. Beze změn zůstaly ceny časových jízdenek.

Ceny musel zvýšit Děčín na základě smlouvy s Ústeckým krajem o zapojení do integrovaného dopravního systému. Pokud by zastupitelé se zvýšením cen nesouhlasili, mohl by být dopravní podnik pokrácen ze strany kraje na kompenzacích.