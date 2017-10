Autobusové linky v Děčíně změní čísla

Děčín - Nové číslování spojů městské hromadné dopravy začne platit s novým jízdním řádem, tedy od 10. prosince.

Chytrá zastávka v Děčíně na Tyršově ulici.Foto: Vít Svoboda

Místo dvojky 202, místo sedmičky 207. Od poloviny prosince budou mít autobusy děčínské městské hromadné dopravy nová čísla linek. Přečíslování si vynutil kvůli integrovanému dopravnímu systému Ústecký kraj.



Ten postupně nechává přečíslovat linky ve všech velkých severočeských městech, která se do systému integrované dopravy doposud se svými dopravními podniky zapojila.



Čísla linek městských autobusů se budou měnit po mnoha desítkách let. „Městu Děčín byla přidělená řada začínající 2xx. To znamená, že například autobusová linka číslo 1 jezdící z Chrochvic k nemocnici bude nově fungovat pod číslem 201,“ řekla mluvčí děčínského magistrátu Markéta Lakomá.

Podle kraje není jiná možnost než autobusové spoje přečíslovat. V rámci celého integrovaného dopravního systému by totiž neměly mít žádné dvě linky stejné číslo. Třeba autobusů s číslem dvě jezdilo v kraji hned několik.

Děčín původně usilovalo číselnou řadu začínající 00, v tom ale úspěšný nebyl. Ta byla totiž od počátku vyhrazená pro Ústí nad Labem.

Pro cestující by orientace v číslech linek neměla být nijak složitá. Bude jim stačit řídit se poslední číslicí, respektive dvěma číslicemi, například u linky číslo 12 nebo 14. Přesto se někteří cestující bojí zmatků, které podle nich přečíslování přinese. Navíc ho považují za zbytečné.

„Místo podstatných věcí řeší čísla autobusů,“ povzdechla si nad chystanou změnou jedna z uživatelek sociálních sítí.



Nová čísla spojů by se na autobusech děčínského dopravního podniku měla objevit 10. prosince, kdy začne platit nový jízdní řád.



Na nová čísla autobusových linek městské dopravy si museli cestující zvyknout i v jiných městech. Například v Teplicích je přečíslovali na začátku září.

V tomto lázeňském městě sice postupoval kraj stejně jako v Děčíně (přidělil ucelenou řadu a ke starým číslům linek stačilo přičíst stovku), situace zde ale byla komplikovanější. Některé linky totiž změnily i svou trasu a lidé se tak museli učit, kterým autobusem nebo trolejbusem mohou jet.

Přineslo to problémy například seniorům z pečovatelského domu v jedné části Teplic, kteří se bez přestupu nedostali do nemocnice nebo na polikliniku. Děčín změny v trasách linek nechystá.