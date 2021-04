Návrh na zvýšení cen jednorázového jízdného přišel z představenstva dopravního podniku. Kromě požadavku Ústeckého kraje je důvodem ke zvýšení jízdného také velký propad tržeb. Loni totiž získal dopravní podnik kvůli pandemii od cestujících o deset milionů korun méně než v předchozím roce. Částečně proto, že několik týdnů jezdily autobusy bezplatně, částečně proto, že výrazně ubylo cestujících.

„Letos by zvýšené jízdné mělo přinést okolo milionu korun, příští rok by to mohly být tři až čtyři miliony. K tomu je potřeba přičíst i vyšší kompenzace od Ústeckého kraje,“ přiblížil plánované přínosy do pokladny dopravního podniku předseda jeho představenstva Zdeněk Machala.

Procentuálně vyšší zdražení čeká ty cestující, kteří platí jízdné elektronicky kartou. Ty stojí cesta nyní patnáct korun. Od července pravděpodobně zaplatí o pětinu více, tedy osmnáct korun. Cestujícím platícím hotově by se jízdné mělo zvednout o desetinu z 20 na 22 korun. O šest korun na 66 pak stoupne cena celodenní jízdenky. Cenu dlouhodobých časových jízdenek zatím zastupitelé měnit nebudou.

„Jsme součástí systému integrované dopravy a jednou za dva roky musíme srovnat ceny s Dopravou Ústeckého kraje. V opačném případě bychom dostávali z integrovaného dopravního systému méně peněz,“ vysvětlil hlavní důvod zvažovaného zdražení primátor Jiří Anděl. V případě jeho neschválení by dopravní podnik přišel na kompenzacích od kraje o několik milionů korun.

Anděl připouští, že zvýšení jízdného může vést k částečnému odlivu cestujících. I proto Děčín přistupuje ke zvýšení pouze u jednotlivých jízdenek, více než polovina tržeb za jízdné pochází z týdenních, měsíčních nebo čtvrtletních permanentek.

„Je pravda, že to bude méně pohodlné pro cestující, kteří nově budou muset hledat více drobných. Nyní stačilo hodit do pokladny dvacetikorunu. Ale je pravda, že máme znatelný nárůst plateb prostřednictvím Děčínské karty, kdy cestující nemusí hledat korunu nebo dvoukorunu, aby zaplatil. Stačí jen přiložit kartu,“ dodal děčínský primátor. Automaty v autobusech dopravního podniku případné přeplatky nevrací. Pokud tak někdo hodí do kasy dvacetikorunu a pětikorunu, dostane sice jízdenku, ale zaplatí za ni více, než kolik by musel.

Jízdné od prázdnin zdražují i další regiony v Česku. Více zaplatí například cestující ve Středočeském kraji nebo v Praze, tam zdraží jednorázové jízdné dokonce o čtvrtinu. Důvodem k takovému skokovému zvyšování cen jízdenek je, že jsou už mnoho let stejné, zatímco rostou vstupní náklady, jako jsou například výplaty nebo nafta, která nyní stojí v porovnání s minimem v roce 2016 za jeden litr o 4,50 koruny více.