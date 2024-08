Scania nahrazuje Liazku s nezaměnitelnou autobusovou kabinou z poloviny 90. let, nové auto je o deset let mladší. „Technologicky je to úplně jiné auto. Stejně tak zabezpečením mužstva a výbavy, kterou převáží,“ má radost z nového vybavení velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů z Labské Stráně Štěpán Kamenický. Jeho jednotka má kromě liazky ještě také letitou tatru. Na té se ale podepsal zub času a od cvičení v Českém Švýcarsku je kvůli závadě mimo výjezd.

Hasiče z Labské Stráně nyní čeká polepení auta a především přecvičení se na novou cisternu. Tu bude potřeba také dovybavit. V budoucnu by pak rádi obnovili také hasičskou zbrojnici. „U Liazky, kde už se hromadily závady, si všichni pochvalovali velkou kabinu. Ale to má Scania taky. Navíc má mladší čerpadlo, plastovou zástavbu, má vysokotlak,“ pochvaluje si starosta dobrovolných hasičů z Labské Stráně Václav Šťastný.

Oproti minulosti Hasičský záchranný sbor změnil systém přerozdělování přebytečné techniky, která končí u dobrovolných jednotek. „Dříve bylo zvykem, že vozidla zůstávala v okresech, kde jsme je vyřadili. Nyní se na to díváme krajským pohledem, protože jsou opravdu regiony, kde ještě pořád jezdí s velmi starou technikou a nemají na obměnu. S ohledem na to, že je u nás nyní poměrně velká obměna, tak je i poměrně velká nabídka,“ vysvětluje ředitel děčínského územního odboru HZS Boleslav Lang.

Informace, že se bude konkrétní technika vyřazovat tak dostanou zřizovatelé dobrovolných jednotek v celém kraji a mohou se o ni přihlásit. Následně dostanou body například podle stáří techniky, velikosti obce nebo počtu výjezdů. Díky novému systému na Děčínsko putují k dobrovolným hasičům celkem tři cisterny, ačkoliv HZS Děčín vyřazoval jen jedno auto. K tomu se totiž přidala cisterna z Litvínova, která půjde do Horního Podluží, a druhou Scanii z Teplic získají verneřičtí hasiči.

Mohlo by vás také zajímat: Další rána pro Hřensko. Týden bude neprůjezdné, chybí značení, stěžují si místní