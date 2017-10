Architekti o sídlišti v Bynově: Chceme pochopit, jak zde lidé žijí

Děčín - Na obnovu sídliště v Děčíně si nechal magistrát zpracovat územní studii. Dělají ji architekti, kteří stojí za revitalizací Podmokel.

Radnice v Děčíně plánuje opravit bynovské sídliště. O tom, jak bude v budoucnu vypadat, by měla říct více územní studie. Její zhotovení má na starosti ateliér re:architekti. Přestože se Děčín pustí už do třetí obnovy sídliště, je to poprvé, kdy uspořádal otevřenou soutěž, jejímž jediným kritériem nebyla cena. Odborná porota hodnotila nabídky také podle referenčních projektů a složení týmu.



„My jsme samozřejmě jako jednu z referencí podali projekt na revitalizaci Podmokel,“ připomíná architekt Jiří Žid zakázku, kterou re:architekti v Děčíně získali na základě architektonické soutěže. Na Podmoklech by měla začít stavební firma pracovat na jaře a re:architekti budou mít na stavbě autorský dozor.



Ateliér čeká několikaměsíční práce. První seznámení s bynovským sídlištěm už má za sebou.

„Naším úkolem je pochopit, jak veřejný prostor v této části města funguje a jak by mohl fungovat lépe. Pochopit, jak v něm lidé žijí a jak toto místo vylepšit,“ popisuje další z členů týmu architektů Jan Vlach, co je jejich posláním při práci na územní studii. První koncept územní studie by měli mít hotový během čtvrt roku.

Stejně jako jiná sídliště, i to v Bynově trápí velký nedostatek parkovacích míst. Také to bude jedna z oblastí, na kterou se chtějí re:architekti zaměřit. Podle nich je potřeba přehodnotit a přepracovat uspořádání veřejných prostranství. Ta dnes totiž fungují jinak, než jak je jejich tvůrci před 40 lety navrhli. Typickým případem je areál bývalé Dukly, který byl postaven jako centrum sídliště s obchody. Dnes je ale v žalostném stavu.



„Je zajímavé, jak jsou okolo domů opečovávané předzahrádky. Na nich je vidět pozitivní vztah lidí k místu, kde žijí. Úžasné je i to, že se dá vyjít prakticky z kteréhokoliv domu a po chvilce být ve skvělých lesích okolo Bynova,“ přidává postřeh z bynovského sídliště Jan Vlach.



Do budoucí podoby sídliště budou moci promluvit i místní. Architekti počítají s tím, že uspořádají i setkání s veřejností. „Chceme také vyrazit na procházku po sídlišti s místními. To máme v plánu v neděli 12. listopadu,“ dodává Vlach.



Lidí se zeptá i radnice. A to prostřednictvím dotazníků v městském zpravodaji nebo na webu magistrátu.