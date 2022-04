Od doby postavení kryté haly před více než dvaceti lety, by to měla být největší investice do tohoto sportoviště. V souhrnu se budou pohybovat v desítkách milionů, které by město rádo z velké části pokrylo z dotací na obnovu sportovišť například od Národní sportovní agentury. Radnice tak chce postupně modernizovat aquapark a zajistit mu další rozvoj.

Pravděpodobně nejpalčivějším současným problém je velký padesátimetrový bazén, který je rozlomený. Jedna jeho část je tak o téměř tři centimetry níž než druhá, z vany navíc uniká voda do podloží. Klasický kachličkový bazén by měla nahradit velká nerezová vana. „Pokud dojde na jeho výměnu, počítáme s jejím rozšířením ze současným 22,5 metru na 25 metrů, aby i na šířku byla využitelná na závody podle sportovních norem,“ říká náměstek primátora pro sport Martin Pošta.

Jen samotná vana by podle dva roky starých cen vyjít na přibližně 20 milionů korun, pravděpodobně ale bude vzhledem k rostoucím cenám oceli mnohem dražší. Město před několika lety již jeden nerezový bazén postavit nechalo, vyšel na téměř 100 milionů korun. Jeho součástí je šest metrů hluboká potápěčská jáma, navíc vyrostl na zelené louce. „Jsme před jednoduchou volbou. Buď bazén necháme tak, jak je a budeme nám dál utíkat voda a časem ho zavřeme. Nebo jej zrekonstruujeme,“ přibližuje možnosti volby dalšího osudu největšího děčínského bazénu primátor Jiří Anděl. Pokud vše půjde dobře a podaří se sehnat peníze, mohlo by na výměnu bazénu dojít v roce 2024.

Součástí rozvojových plánů je také pořízení nafukovací haly, která by umožnila využívání venkovních bazénů ve větší míře i během zimních měsíců. Sportovní oddíly by se tak mohly přesunout do této části areálu a veřejnost by získala více prostoru v hale. V současné době totiž není výjimkou, že kvůli nejrůznějším tréninkům jsou veřejnosti k dispozici pouze dvě dráhy vnitřního bazénu. V době otevření plavecké haly totiž ve městě působili pouze vodní pólisté, dnes se k nim přidali ještě plavci a dva oddíly potápěčů.

„Byli jsme se podívat v Kadani, kde takové zastřešení už mají. Získali jsme tak potřebné kontakty a data, kolik je třeba stojí vytápění. Budeme nyní komunikovat s dodavateli moderních pneuhal,“ popisuje další postup ředitel Děčínské sportovní Igor Bayer s tím, že za tobogany plavecké haly by vznikla nová budova se zázemím pro sportovní oddíly. Ty totiž nyní nemají kde v aquaparku uskladnit své sportovní pomůcky. Odhadovaná cena nafukovací haly je nyní okolo deseti milionů korun.

Saunový svět a fotovoltaická elektrárna

Plány na modernizaci počítají také s přebudováním recepce, která v současné podobě slouží od postavení plavecké haly, a přebudováním wellness části plaveckého areálu. Nejblíže je ale instalace nové venkovní skluzavky, kterou již schválila rada města. Ta by měla vyjít na přibližně dva miliony korun, na koupališti by měla být nejpozději na začátku května. „Nyní budeme zadávat projektovou dokumentaci na přestavbu wellness na saunový svět. Po realizaci by nám to mělo vylepšit ekonomiku s tím, že by se investice měla vrátit,“ říká Igor Bayer. Saunový svět by měl vyjít na dvacet milionů korun.

Plavecký areál by se také měl stát součástí většího projektu na výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů. Na střechách aquaparku, zimního stadionu a nedaleké základní školy by měly vyrůst fotovoltaické elektrárny, které by měly pokrýt více než desetinu spotřeby energeticky velmi náročného sportoviště. „Když uděláme menší variantu, do které se zapojíme my a škola, je odhadovaná investice 15 milionů korun. Návratnost je spočítaná na deset a půl roku, v případě zapojení dotací tři roky. Životnost panelů je ale minimálně dvacet let,“ dodává ředitel děčínské sportovní Igor Bayer. Další úspory by mělo přinést využití termální vody, která doposud bez užitku teče do Ploučnice.