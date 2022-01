Vstupné do plavecké haly a do venkovního areálu se abonentům zvýší o 5 korun, jednorázovým návštěvníkům o 10 korun. I nadále zůstávají zachované slevy pro seniory, děti do 15 let, studenty či držitele ZTP průkazů. Doposud platí dospělí v pracovní dny odpoledne za 90 minut 95 korun, děti platí o patnáct korun méně.